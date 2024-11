Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Verunsicherung an den Märkten ist derzeit hoch, so die Börse Stuttgart.Dazu trage auch der Krieg von Russland gegen die Ukraine bei, der diese Woche wieder mehr Aufmerksamkeit auf dem Börsenparkett erhalte. Auslöser sei die Erlaubnis der USA an die Ukraine, ATACMS-Raketen auch auf Ziele in Russland einzusetzen. Russland habe daraufhin mit einer Anpassung seiner Atomwaffendoktrin reagiert. Beobachter befürchteten nun eine weitere Verschärfung des Kriegs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...