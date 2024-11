Hamburg (www.anleihencheck.de) - Gestern (20.11.) hat die Europäische Zentralbank (EZB) das Wachstum der Tariflöhne der Eurozone im dritten Quartal 2024 veröffentlicht, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die Ergebnisse dürften den Entscheidungsträgern der Notenbank nicht gefallen haben. Die Tariflöhne in der Eurozone seien im dritten Quartal mit 5,4% überraschend stark gestiegen. Die Entwicklung der Löhne gelte als einer der wichtigsten Indikatoren für die weitere Inflationsdynamik, auf die von Seiten der EZB immer wieder verwiesen werde. Die Inflationsrate in der Eurozone sei im Oktober zuletzt von 1,7% auf das Inflationsziel in Höhe von 2% gestiegen. Laut dem HCOB-Economics-Nowcasting-Modell werde die Teuerungsrate der Eurozone im November auf 2,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat ansteigen. ...

