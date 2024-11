Berlin (ots) -IMO Car Wash, der weltweit größte Anbieter von Waschstraßen, gibt den bundesweiten Rollout seines Premium-Waschprogramms "Ceramic XTR" bekannt. Die neueste Entwicklung vom IMO Car Wash bildet auf dem Fahrzeug einen transparenten Schutzschild gegen die täglichen Herausforderungen des Straßenverkehrs - von schädlichen UV-Strahlen über aggressiven Straßenschmutz bis hin zu saurem Regen.Nach einer erfolgreichen Pilotphase an ausgewählten Standorten im vergangenen Jahr bringt IMO Car Wash nun seine Innovation Ceramic XTR flächendeckend auf den deutschen Markt. Im Oktober 2024 ist das Produkt schon an über 170 Standorten verfügbar.Hightech-Schutz für jede OberflächeDie innovative Formel von Ceramic XTR bildet einen unsichtbaren, aber hochwirksamen Schutzschild gegen die täglichen Herausforderungen des Straßenverkehrs. Von schädlichen UV-Strahlen über aggressiven Straßenschmutz bis hin zu saurem Regen - Ceramic XTR bietet umfassenden Schutz, der weit über das hinausgeht, was herkömmliche Wachse in Waschstraßen leisten können.Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal von Ceramic XTR ist seine Vielseitigkeit. Die Beschichtung haftet nicht nur auf allen Lackierungen, sondern auch auf Vinylfolien, Lackschutzfolien, Karbonfasern und pulverbeschichteten Oberflächen. Dies macht Ceramic XTR zur idealen Lösung für Besitzer von Fahrzeugen mit speziellen Veredelungen.Ceramic XTR: Exklusiv bei IMOCeramic XTR wurde mit modernster Oberflächentechnologie und innovativen Inhaltsstoffen entwickelt, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Es ist das neueste und hochwertigste Programm im exklusiven IMO-Sortiment, das auch die beliebten Produkte "Triple Foam" und "Ultra HD" umfasst.Erlebnis Autowäsche neu definiertIMO Car Wash lädt Autobesitzer ein, die Zukunft der Fahrzeugpflege selbst zu erleben. Mit der neuen IMO-App lässt sich der Waschvorgang bequem planen und bezahlen, während kostenfreie zusätzliche Services wie manuelle Vorwäsche und Hochleistungssauger das Pflegeerlebnis abrunden.Pressekontakt:Jennifer Münsterj.muenster@elementc.deELEMENT CCommunications AgencyOriginal-Content von: IMO Car Wash, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177473/5914123