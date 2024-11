Als Youtube noch unschuldig war: Eine Webseite zeigt zufällige Video-Fundstücke an, die User:innen zwischen 2009 und 2012 von ihrem iPhone auf Youtube übertragen haben. So entsteht eine faszinierende, gleichzeitig rührende und unheimliche Zeitkapsel. Der Trend zu Retro-Tech hat nach den 90er-Jahren die jüngere Vergangenheit erreicht. Der Entwickler Riley Walz hat eine Webseite erstellt, die zufällig Videos abspielt, die Menschen in den Jahren zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...