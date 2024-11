Krypto News: Potenzieller 100x Coin SLAP explodiert um 1500 %

Für Anleger, die 2024 auf 100x Renditen hoffen, bleibt das Eingehen hoher Risiken unerlässlich. Besonders Meme-Coins bieten Chancen, da sie virale Hypes nicht nur nutzen, sondern aktiv entstehen lassen. Diese Coins ziehen Aufmerksamkeit durch humorvolle Narrative und starke Communitys auf sich. Solange diese Dynamik besteht, bleiben außergewöhnliche Renditen möglich.

Dies könnte nun einem neuen Meme-Coin gelingen. Denn CatSlap (SLAP) setzt auf virale Hypes und explodierte direkt nach dem Handelsstart vor wenigen Stunden. Noch können sich Früh-Investoren also noch schnell bei SLAP beteiligen.

Bereits wenige Minuten nach dem Handelsstart zeigt sich das Momentum. SLAP explodiert um 1500 Prozent. Dennoch könnten kleinere Rücksetzer direkt Chancen bieten. Denn die relative Stärke ist offensichtlich und eine Bewertung von weniger als 10 Millionen US-Dollar scheint im Meme-Coin-Superzyklus durchaus viel Raum für Kursgewinne zu bieten.

Folgt SLAP also auf MEW, MOG oder POPCAT? Hier könnte der nächste Katzen-Meme-Coin mit 100x Potenzial gestartet sein.

Neuer Meme-Coin mit Potenzial: Liquidität gesperrt, Volumen explodiert

Mittlerweile wurde auch die Liquidität bereits für 60 Tage gesperrt - ein starkes Zeichen, das Vertrauen signalisiert und eine bullische Kursentwicklung unterstützen könnte.

Ferner hat auch das Volumen überzeugt. Im Meme-Coin-Markt haben viele Projekte Schwierigkeiten, Handelsvolumen auf dezentralen Börsen (DEX) zu generieren. Angesichts der täglichen Vielzahl neuer Launches bleiben viele Token nahezu unbeachtet. Gelingt es einem Meme-Coin jedoch, signifikantes Volumen aufzubauen, deutet dies auf gesteigertes Interesse und potenzielle Dynamik hin. Solche Entwicklungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt an Aufmerksamkeit und Marktbewegung gewinnt.

In der ersten halben Stunde wurden bei SLAP schon über 5 Millionen US-Dollar umgesetzt. Damit deutet vieles auf ein hohes Interesse hin, das weitere Kurssteigerungen begünstigt.

SlapCat: Das steckt hinter dem viralen Meme-Coin

CatSlap (SLAP) möchte also die Gunst der Stunde nutzen und den Meme-Coin-Markt begeistern. Dabei bezeichnet sich das Projekt selbst als aggressiver Herausforderer. Hier zielt CatSlap darauf ab, etablierte Meme-Coins wie $MOG, $CAT und $POPCAT zu übertreffen. Ein Feature des Projekts ist das innovative "Slapometer". Dabei handelt es sich um ein Spiel, bei dem Nutzer durch Klicks Punkte sammeln und ihre Heimat im globalen Ranking nach vorne bringen können. Dieses humorvolle und kompetitive Element soll viralen Spaß zu CatSlap bringen.

Mit einem direkten Start auf dezentralen Börsen zielt CatSlap darauf ab, sich schnell einen Platz im Markt zu sichern.

Die Tokenomics untermauern den Anspruch des Projekts: 20 Prozent der Token sind für Staking vorgesehen, wodurch Nutzer potenziell passives Einkommen generieren können. Mit 50 Prozent für die Liquidität kann sich die Community direkt massiv beteiligen. Zugleich bekommt das Team nur 10 Prozent der Token, die zudem für zehn Jahre gesperrt werden.

SlapCat: Jetzt SLAP direkt kaufen

Der Handel mit SLAP begann kürzlich auf dezentralen Börsen und bietet Anlegern noch die Möglichkeit, frühzeitig in den neuen Meme-Coin zu investieren. Die Entwickler zielen darauf ab, den Erfolg von anderen Katzen-Coins zu übertreffen. Denn zuletzt forderten die Katzen-Liebhaber die Hunde heraus. Erst waren es Dogecoin und Shiba Inu, dann kamen Popcat oder Mog. Nun könnte mit SlapCat ein neuer viraler Meme-Coin explodieren. So können Anleger direkt über DEX in SLAP investieren.

Die einfache Kaufabwicklung über Best Wallet macht SLAP ferner für neue und erfahrene Investoren zugänglich. Nutzer können die Best Wallet-App herunterladen, Guthaben aufladen und direkt in SLAP investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.