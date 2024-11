Leipzig (ots) -Pünktlich zur Verleihung des Deutschen Kurzfilmpreises am heutigen 21. November 2024 in Hamburg geht eine neue Plattform für Kurzfilme an den Start: ARDkurzfilm.de (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ardkurzfilm.de%2F&data=05%7C02%7CHagen.Kuesters%40mdr.de%7C5855a48c2f934bf73f3908dd087ba29a%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638676049276585308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2Fjk5wIlJBWxsQk2aO1WcFGZHj17caphcsEnipvjtB1w%3D&reserved=0). Unter der Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) wird die neue Seite in der ARD Mediathek als Teil der vom MDR kuratierten ARD-Themenwelt "Kultur" etabliert.Auf ARDkurzfilm.de finden sich ab heute die spannendsten und innovativsten Kurzfilme der ARD, von 3sat und ARTE - insgesamt rund 70 Werke aus den Bereichen Fiktion, Animation, Dokumentation und Experimentalfilm. Das Angebot wird kontinuierlich erweitert und ist in kuratierten Filmreihen strukturiert, die es Nutzenden noch einfacher machen, das richtige Programm für sich zu finden."Kurzfilme sind Seismografen gesellschaftlicher Stimmungen und kreative Labore für neue Erzählformen. Mit ARDkurzfilm.de geben wir ihnen die Bühne, die sie verdienen - nicht nur in der Nische, sondern im Herzen der öffentlich-rechtlichen Mediathek," betont Daniela Adomat, Redaktionsleiterin Lizenzen, Filme und Serien beim MDR und ARD-Kurzfilmbeauftragte."Der Kurzfilm hat im MDR und in der gesamten ARD eine besondere Tradition. Mit dem neuen Stammplatz in der Mediathek schaffen wir eine zentrale Anlaufstelle für Filmfans und setzen ein deutliches Zeichen für die Bedeutung des Genres im digitalen Raum," ergänzt Jana Brandt, kommissarische Programmdirektorin der Programmdirektion Leipzig und ARD-Kulturkoordinatorin.Kurzfilm-Engagement des MDRDer MDR setzt damit seine lange Tradition und sein Engagement für den Kurzfilm fort. Neben dem gezielten Ankauf von Filmen mit einem Schwerpunkt auf Werken aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Osteuropa, präsentiert der MDR das Genre auf zahlreichen Plätzen im TV und online:- wöchentlicher Kurzfilmplatz immer in der Nacht von Freitag auf Samstag- drei Kurzfilmnächte pro Jahr mit TV-Premieren- "unicato" - Das MDR-Kurzfilmmagazin, moderiert von Markus Kavka, liefert monatlich spannende Einblicke in aktuelle Kurzfilmproduktionen und beleuchtet deren Entstehung im Dialog mit den Filmschaffenden.Ein weiteres Highlight: Ab 2025 wird der MDR jährlich mehrere Folgen des ARTE-Kurzfilmmagazins "KURZSCHLUSS" unter der redaktionellen Federführung des Kurzfilmmagazins "unicato", stellvertretend für die ARD, produzieren. Damit unterstreicht der MDR erneut seine zentrale Rolle als Kurzfilmsender im ARD-Verbund.Mit ARDkurzfilm.de etabliert der MDR eine Plattform, die nicht nur Filmfans begeistern soll, sondern auch als Sprungbrett für junge Talente und eine Bühne für außergewöhnliche Geschichten dient.Weitere Informationen finden Sie unter www.ardkurzfilm.de.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5914158