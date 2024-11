Zürich (ots) -Die Ständerätin Franziska Roth wurde heute zur Präsidentin der Stiftung Denk an mich gewählt. Sie übernimmt per sofort die Leitung der SRF-Solidaritätsstiftung, die seit über 50 Jahren die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen fördert.Franziska Roth ist engagierte SP-Politikerin aus dem Kanton Solothurn und bringt eine beeindruckende politische und berufliche Laufbahn ein. Nach ihrer Tätigkeit als Primarlehrerin und Heilpädagogin war sie von 2009 bis 2019 Mitglied des Solothurner Kantonsrats und von 2019 bis 2023 Nationalrätin. Seit November 2023 vertritt sie den Kanton Solothurn im Ständerat.In ihrer politischen Arbeit setzte sich Franziska Roth besonders für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Als Präsidentin der Stiftung Denk an mich wird sie ihre umfangreiche Erfahrung und ihr Engagement nutzen, um die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft weiter zu fördern. "Es ist mir eine Herzensangelegenheit, die Anliegen von Menschen mit Behinderungen zu stärken und vorhandene Barrieren in der Gesellschaft abzubauen", sagt Franziska Roth.Der Stiftungsrat ist überzeugt, dass die Stiftung unter der Leitung von Franziska Roth strategisch optimal ausgerichtet ist, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Gemeinsam wird die Stiftung weiterhin innovative Projekte fördern und dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben führen können.Die Stiftung Denk an mich freut sich auf die Zusammenarbeit mit Franziska Roth und die gemeinsamen Schritte auf dem Weg zu einer inklusiveren Gesellschaft.***Die Stiftung Denk an mich unterstützt Ferien und Freizeitaktivitäten von Menschen mit Behinderungen. Als Solidaritätsstiftung des Schweizer Radio und Fernsehen SRF setzt sie sich seit über 50 Jahren für die gleichberechtigte Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben ein.Pressekontakt:Sara Meyer, Geschäftsführerin058 135 06 51sara.meyer@denkanmich.chdenkanmich.chOriginal-Content von: Stiftung Denk an mich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100077383/100926060