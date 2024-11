In Deutschland kommt der Winter und an der Börse steigt die Snowflake-Aktie sprunghaft an. Das passt doch. Am Donnerstag notiert der NYSE-Titel im vorbörslichen Handel mit fast 25% im Plus. Was steckt hinter dieser Kursrallye und was können Anleger jetzt noch erwarten? Zahlen kommen gut an Der US-Datencloud-Spezialist hat am Mittwochabend Q3-Zahlen vorgelegt, die die Anleger anders als bei Nvidia vollends überzeugen. Gemeldet wurde ein Umsatzplus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...