FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,42 Prozent auf 132,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,31 Prozent.

Die Zuspitzung des Ukraine-Kriegs stützte die als sicher geltenden Staatsanleihen. Russland und die Ukraine haben sich in ihrem Krieg gegenseitig den Einsatz weitreichender Raketen vorgeworfen. Das gilt als neue, gefährliche Eskalation. Einer Mitteilung der ukrainischen Luftwaffe nach hat Russland bei seinem Angriff auf die Ukraine am Donnerstagmorgen das Land unter anderem erstmals mutmaßlich mit einer Interkontinentalrakete beschossen. Eine Bestätigung dafür gab es weder im Westen noch in Russland

In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen. Die Experten von Pantheon begründen den Rückgang mit dem Ausbleiben weiterer Wetterereignisse und dem Ende von Streiks beim Flugzeugbauer Boeing . Die Erstanträge gelten als ein Hinweis auf die Lage am Arbeitsmarkt insgesamt. Zuletzt gab es hier Hinweise für eine Abschwächung.

Die Pantheon Experten gehen weiterhin davon aus, dass die US-Notenbank Fed im Dezember ihre Leitzinsen senken wird, um eine Abschwächung am Arbeitsmarkt zu verhindern. An den Finanzmärkten waren zuletzt die Zweifel gewachsen, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung erneut senken wird. Pantheon erwartet zudem eine Reduktion der Zinsen um weitere 1,0 Prozentpunkte im nächsten Jahr. Ob es dazu komme, hänge vor allem von der Finanzpolitik der künftigen US-Regierung ab./jsl/he