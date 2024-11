© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Die Coinbase-Aktie verliert an Schwung, nachdem CEO Brian Armstrong Anteile veräußert hat. Trotz einer starken Jahresperformance wachsen die Unsicherheiten unter Anlegern.Coinbase sorgt für Schlagzeilen: Die Aktie des Krypto-Giganten fällt von ihrem 3-Jahres-Hoch, nachdem CEO Brian Armstrong Anteile im Wert von fast 300 Millionen US-Dollar verkauft hat. Trotz eines beeindruckenden Jahresplus von etwa 103 Prozent sorgt der jüngste Rückgang für Nervosität am Markt. Die Verkäufe, die über den Brian Armstrong Living Trust abgewickelt wurden, markieren bereits die zweite größere Transaktion des CEOs im November. Laut SEC-Unterlagen veräußerte Armstrong am Montag über 1 Million Aktien für rund …