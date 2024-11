Die Ratingagentur Fitch hat ihre Bonitätseinstufung für den Energieversorger RWE mit BBB+ bekräftigt und den Ausblick als stabil eingestuft. Diese Bewertung basiert auf dem robusten Geschäftsprofil des Unternehmens als bedeutender Energieerzeuger, der sich zunehmend auf nachhaltige Technologien fokussiert. Besonders hervorgehoben wurde die verlässliche EBITDA-Entwicklung, die durch langfristige Vertragsvereinbarungen in verschiedenen Geschäftsbereichen gestützt wird und eine zuverlässige Cashflow-Prognose ermöglicht.

Aktuelle Kursentwicklung

Im XETRA-Handel verzeichnete die RWE-Aktie einen leichten Rückgang von 0,52 Prozent auf 30,84 Euro. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 42,33 Euro im Dezember 2023 hat das Papier deutlich an Wert eingebüßt. Analysten bleiben jedoch optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 46,10 Euro an. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer Dividende von 1,09 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,00 Euro) bedeutet.

