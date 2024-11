Bitwise tritt ins Rennen um den ersten Solana-ETF. Der Konkurrenzkampf mit VanEck und Canary Capital um die SEC-Zulassung spitzt sich zu!Bitwise, einer der führenden digitalen Asset-Manager, unternimmt einen weiteren Vorstoß, den Krypto-ETF-Markt zu erobern. Der jüngste Schritt: Die Registrierung eines Spot-Solana-ETFs in Delaware. Damit reiht sich Bitwise in die Konkurrenz mit VanEck und Canary Capital ein, um die erste Zulassung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu erhalten. Bitwise setzt auf Solana - ein vielversprechender Kandidat? Am 20. November hat Bitwise offiziell einen Trust für einen Spot-Solana-ETF in Delaware registriert. Die nächste Hürde: Die Einreichung eines …