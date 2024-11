Nach gut einer Woche mit sinkenden Kursen dreht die Aktie des US-amerikanischen Truckherstellers wieder nach oben. Kursantrieb liefert die Eröffnung eines neuen Distributionsstandorts in Baysern (Maßbach) zur Belieferung von Kunden der Lkw-Marke DAF in Deutschland, Schweiz und dem östlichen Frankreich. Das 22.000 qm große Lager ist mit neuester Intralogistik ausgestattet, die Basis für schnelle Belieferung. Wer bis 20 Uhr bestellt, soll die Ware noch in der gleichen Nacht erhalten. Das US-Unternehmen unterstreicht mit dem modernen Standort den Willen, die "Präsenz auf diesem größten Lkw-Markt in Europa auszubauen". Zudem ist die Stromversorgung des Zentrums regenerativ ausgerichtet durch Photovoltaik (4.000 Module). Die PACCAR-Aktie legt heute 3,8 % zu.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.