Mailand (ots/PRNewswire) -Die neue Finanzierungrunde von Blackstone Innovations Investments, FINTOP Capital und JAM FINTOP wird die Expansion von Cardo AI in den US-Markt unterstützen und die Mission von Cardo AI beschleunigen, objektbasierte Finanzierungen (Asset Based Finance) und private Kredite mit moderner Technologie zu skalieren.Cardo AI, eine Technologieplattform der nächsten Generation für vermögensbasierte Finanzierungen und Privatkredite, hat seine Serie-A-Finanzierungsunde mit einem Volumen von 15 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wurde von Blackstone Innovations Investments, Blackstones strategischer Frühphasen-Investmentsparte, FINTOP Capital und JAM FINTOP geleitet. Andy Horwitz und Kevin MacDonald, Mitbegründer von Black Mountain Systems, beteiligten sich ebenfalls an der Runde.Der 40 Billionen Dollar große Finanz- und Privatkreditmarkt arbeitet weiterhin mit veralteten Systemen, manuellen Prozessen und fragmentierten Daten. Da der Markt mit immer komplexeren Anlagestrategien expandiert, modernisiert Cardo AI die Abläufe in diesem Sektor mit fortschrittlicher Portfoliomodellierung und Technologie für die Verwaltung von Sicherheiten. Die Plattform erleichtert Investitionsentscheidungen und die Portfolioüberwachung von Multi-Strategie-Kreditportfolios für Stakeholder der Branche - von Investoren bis hin zu Banken und Dienstleistern - durch den Einsatz fortschrittlicher Software-Workflows, einer leistungsstarken Daten-Engine und prädiktiver KI-Algorithmen. Die Plattform unterstützt außerdem Forderungsverwalter, Treuhänder und Fondsverwalter bei der Rationalisierung von Abläufen und der Senkung von Kosten.Cardo AI wurde 2018 gegründet und expandierte schnell in ganz Europa, mit früher Unterstützung von Fasanara Capital, bevor es Anfang des Jahres auf den US-Markt kam. In den letzten Monaten hat Cardo mehrere der anspruchsvollsten privaten Kredit- und vermögensbasierten Finanzinvestoren in den USA an Bord geholt. Neben der gemeinsamen Leitung der Serie-A-Runde nutzt Blackstone die Technologie von Cardo AI in seinen Kredit- und Versicherungsgeschäften, um Direktkredite und vermögensbasierte Finanztransaktionen zu unterstützen.Die Co-Leads FINTOP Capital und JAM FINTOP bringen umfassende operative Expertise und ein strategisches Netzwerk von fast 100 regionalen und kommunalen Banken mit. Rick Kushel ist bei FINTOP für die Investition verantwortlich und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Aufbau von Unternehmen wie iLevel Solutions und DealCloud.Altin Kadareja, Gründer und CEO von Cardo AI kommentierte: "Unsere Expansion in den US-Markt, die von so renommierten Organisationen unterstützt wird, unterstreicht die Fähigkeit von Cardo AI, leistungsstarke Technologie für die alternative Kreditbranche zu liefern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit neuen Investoren und sind zuversichtlich, dass unsere Plattform eine wichtige Rolle bei der Skalierung des Marktes und der Verbesserung der operativen Leistungsfähigkeit für unsere Kunden spielen wird."John Stecher, Chief Technology Officer bei Blackstone, sagte: "Bei Blackstone haben wir das rasante Wachstum der alternativen Kredite aus erster Hand miterlebt. Um mithalten zu können, muss die Branche von manuellen, auf Tabellenkalkulationen basierenden Prozessen abrücken und skalierbare Technologielösungen einführen. Unser Kredit- und Versicherungsteam war von den soliden Portfoliomanagementfähigkeiten von Cardo AI für komplexe Instrumente beeindruckt."Rick Kushel, Managing Partner bei FINTOP Capital ergänzte: "Wir sehen ein enormes Potenzial für Cardo AI, um eine Branche zu verändern, die technologische Innovationen nur langsam annimmt. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung verfügt das Cardo AI-Team über das nötige Fachwissen, um die Herausforderungen dieses Marktes zu meistern. Wir freuen uns, sie dabei zu unterstützen, den Standard bei der Technologie für objektbasierte Finanzierungen und Privatkredite zu setzen."Informationen zu Cardo AI Intelligente Technologie für den Markt für objektbasierte Finanzierungen: Cardo AI ist ein globales Fintech-Unternehmen mit dem Ziel, den Markt effizienter, transparenter und für alle Akteure besser zugänglich zu machen. Mithilfe der firmeneigenen Technologie, die Software, Daten und Informationen integriert, begleitet Cardo AI Banken, Kreditgeber, Dienstleister, Vermögensverwalter und Vermögenseigentümer während des gesamten Investitionsprozesses im Zusammenhang mit objektbasierter Finanzierung: von der Datenverwaltung über die Formulierung prädiktiver Analysen bis hin zur Optimierung von Portfolios. Bis heute wurden mehr als 40 Milliarden US-Dollar über die Technologieplattformen des Unternehmens verwaltet, das sich auf ein Team von mehr als 120 Mitarbeitenden stützt.Weitere Information finden Sie auf: www.cardoai.com.