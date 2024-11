Der Goldpreis zeigt sich aktuell in einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung. Am Donnerstagmorgen notierte der Preis bei 2657 US-Dollar, was einem Plus von 0,73 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Im Wochenergebnis stieg der Goldpreis sogar um 3,7 %. Diese Entwicklung unterstreicht die starke Nachfrage nach dem Edelmetall, das in unsicheren Zeiten als sicherer Hafen geschätzt wird. Getrieben durch geopolitische Spannungen und geldpolitische Unsicherheiten bleibt Gold für Investoren eine zentrale Größe in ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...