Vapi, Indien (ots/PRNewswire) -Meril, ein weltweit führender Anbieter modernster Therapielösungen für kardiovaskuläre und strukturelle Herzerkrankungen, ist bekannt für seine Transkatheter-Herzklappentechnologien der nächsten Generation. Seiner Verpflichtung für Innovation folgend, treibt Meril (https://www.merillife.com/) weiterhin Fortschritte bei strukturellen Herzbehandlungen voran und bleibt dabei seinem Auftrag treu, Patienten und Gesundheitsdienstleister weltweit zu unterstützen.Als Teil dieser Verpflichtung ist Meril stolz darauf, die Einführung der nächsten Generation von Myval Octapro THV anzukündigen, die auf den anstehenden Konferenzen GISE 2024 und London Valves 2024 vorgestellt wird. Die Myval Octapro THV unterstreicht das Engagement von Meril, die TAVI-Technologie neu zu definieren und die Zukunft der strukturellen Herzversorgung zu gestalten.Die Myval-THV-Serie* hat eine tiefgreifende Wirkung und war maßgeblich an der Weiterentwicklung der transkatheteralen Aortenklappenimplantation (TAVI) beteiligt und hat das Leben der Patienten sehr positiv beeinflusst. Gekennzeichnet durch eine reduzierte Rahmenverkürzung, die zu einer besseren Kontrolle durch den Operateur und einem vorausschauenden Einsatz führt und die Verfügbarkeit einer großen Matrix, die konventionelle, mittlere und extragroße Klappendurchmesser umfasst, ermöglichen eine bessere bioprothetische Klappendimensionierung für den einzelnen Patienten und dies wird durch einen großen Pool klinischer Nachweise gestützt, die den täglichen klinischen Nutzen der Klappen weltweit belegen.Die klinische Wirksamkeit der Myval THV-Serie wurde im Rahmen der LANDMARK RCT nachgewiesen, die in The Lancet (https://www.merillife.com/blog/in-the-news/the-landmark-rct-marks-a-milestone-for-merils-myval-thv-series) (Baumbach et. al. Volume 403, Ausgabe 10445, P2695-2708, 2. Juni 2024) veröffentlicht wurde. Die Studie wurde von renommierten Klinikern weltweit durchgeführt und umfasste 768 Patienten in 16 Ländern und 31 Zentren. Der primäre Endpunkt der LANDMARK-RCT zeigte die Nichtunterlegenheit der Myval-THV-Serie im Vergleich zu modernen THV-Serien. Wichtig ist, dass die effektive Öffnungsfläche (EOA) der konventionellen Größen 23, 26 und 29 mm der Myval-THV-Serie signifikant besser war als die der verglichenen Ballon-expandierbaren Serie. Darüber hinaus handelte es sich bei 48 % der Implantate der Myval-THV-Serie um mittlere Klappengrößen, die von den verglichenen THV-Technologien nicht angeboten werden. Sowohl der mittlere als auch der XL-Durchmesser sind im Zusammenhang mit der TAVI-Technologie einzigartig.Bei Meril R&D (https://www.merillife.com/about-us) wird kontinuierlich daran gearbeitet, den aktuell ungedeckten klinischen Bedarf zu ermitteln und Technologien der nächsten Generation verfügbar zu halten, damit medizinische Fachkräfte weltweit ihren Patienten mit schwerer Aortenklappenstenose weiterhin die Myval-THV-Serie anbieten können.Meril (https://www.merillife.com/about-us) nimmt die jüngste Entscheidung des Unified Patent Court (UPC) zur Kenntnis, den Verkauf des Myval Octacor THV Systems in bestimmten EU-Mitgliedstaaten zu untersagen. Meril respektiert zwar das Gerichtsverfahren, glaubt aber fest an den innovativen Wert und die Integrität seiner Myval Octacor THV Technologie. Meril ist entschlossen, diese Entscheidung mit Zuversicht anzufechten und rechnet mit einem positiven Ergebnis, das die Verdienste ihrer Pionierarbeit im Bereich der Transkatheter-Herzklappensysteme bestätigt.Meril hat bereits mehrfach ähnliche Patentklagen vor nationalen Gerichten und vor dem Europäischen Patentamt erfolgreich angefochten und damit seinen Einsatz für die Verteidigung seiner Innovationen unterstrichen."Bei Meril sind wir nach wie vor bestrebt, hochmoderne, erstklassige TAVI-Lösungen zu entwickeln und zu liefern. Das Vertrauen, das die globale klinische Gemeinschaft in die Myval-THV-Reihe setzt, ist ein Beweis für ihre tiefgreifenden positiven Auswirkungen auf die Ergebnisse der Patienten und wir sind entschlossen, auf diesem Erbe aufzubauen.Mit der Einführung der Myval Octapro THV werden Ärzte und Patienten auf der ganzen Welt weiterhin von Merils fortschrittlichem Transkatheter-Herzklappen-Portfolio profitieren", sagte Sanjeev Bhatt, Senior Vizepäsident für Corporate Strategy bei Meril Life Sciences.Meril Life Sciences (https://www.merillife.com/) bedankt sich beim medizinischen Fachpersonal, den Vertriebspartnern und Patienten, welche die gemeinsame Vision teilen. Meril setzt sich weiterhin für die Förderung der klinischen Forschung und die Entwicklung der nächsten Generation von Lösungen für strukturelle Herzerkrankungen ein, um menschliches Leiden zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern.* Kein Verkaufsangebot - die Verfügbarkeit des Produkts kann von Land zu Land variieren, bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.merillife.comMedienkontakt:Anita Gerlin, anita.gerlin@merillife.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2561843/Meril_Life_Sciences_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/meril-setzt-mit-der-einfuhrung-von-myval-octapro-thv-auf-der-gise-2024--pcr-londonvalves-2024-auf-innovation-302313353.htmlOriginal-Content von: Meril Life Sciences, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135384/5914207