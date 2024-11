Nächster Popcat: 14x Katzen-Memecoin Catslap steigt am Listungstag 1.757 %

Die Memecoin-Trader haben in diesem Jahr ein besonderes Interesse für die Katzen-Memecoins entwickelt, da die Bewertung im Verhältnis zur Aufteilung der Haushalte noch sehr niedrig ist. Im Moonvember könnten sie daher eine der besten Optionen bieten.

Nachdem Popcat zunächst mit ihrem öffnenden Mund die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, wurde mit Catslap ($SLAP) eine noch lustigere Variante entwickelt. Denn diese Katze schlägt stattdessen mit ihrer Pfote zu.

Schon am ersten Tag konnte der Memecoin nach seinem IDO-Start um 14:55 Uhr von einem Preis in Höhe von 0,0001179 USD bis auf 0,002188 USD um 1.757 % steigen. Danach fanden die ersten Gewinnmitnahmen statt, wobei der Kurs noch immer 1.424 % im Plus steht.

Viele Analysten und Investoren vermuten, dass es sich bei diesem sehr niedrig bewerteten Katzen-Memetoken um einen Kandidaten für potenzielle 100x handeln könnte. Dies zeigt sich auch an den DEX-Trends, welche Catslap schon am ersten Tag auf mehreren führenden Kryptodaten-Websites wie DEXTools gestürmt hat.

Das Slap-Spiel soll für Spaß und einen Suchtfaktor wie Popcat sorgen. Dabei will es eine spielerische Erfahrung bieten, welche das Engagement der Community und den Wettbewerb beim Catslap-Slapometer fördert.

Der Sektor der Katzen-Memecoins etabliert sich immer weiter und so gibt es bereits die ersten Stars, welche für großes Aufsehen gesorgt haben. Mit dem Catslap-Coin wurde ein besonders lustiger Memecoin gestartet, der auch mit Memes von Katzenkämpfen für eine hohe Viralität sorgen kann. Denn insbesondere Katzenvideos haben es der Online-Community angetan.

Catslap-Chart | Quelle: DEXtools

Stammt Catslap von den Entwicklern von DogWifHat?

Im Kryptoraum gibt es das Gerücht, das hinter Catslap dieselben Gründer stehen könnten, wie hinter dem bekannten DogWifHat. Denn der Coins wurde mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 1 Mio. USD gestartet und die Liquidität wurde gesperrt, was die Gefahr eines solchen Rug Pulls ausschließt.

Ebenso sollen sich die Entwickler des führenden Pump.Fun-Memecoins Peanut the Squirrel nach alternativen Blockchains wie Ethereum auf die Suche machen, um weitere Projekte zu starten.

Mit Catslap wurde nun ein vergleichbarer Memetoken mit einem hohen memetischen Wert gestartet. Schnelle Anleger können sich diesen noch vor Listungen an führenden Kryptobörsen wie Binance oder Coinbase sichern, welche in der letzten Zeit mehrfach Coins an nur einem Tag um 25 bis 50 % oder sogar wie im Falle von ACT I um 2.430 % haben steigen lassen.

Die Memecoins stellen derzeit einen der gefragtesten und rentabelsten Kryptosektoren dar, auch wenn es etwas merkwürdig erscheint. Dennoch kommt es immer auf die Narrative an, welchen die Anleger gerade hinterherjagen. Die Memetoken haben in diesem Jahr eine beeindruckende Marktkapitalisierung von 123,82 Mrd. USD und ein tägliches Volumen von 36,74 Mrd. USD erzielt.

Ein Katalysator ist die Annäherung von Bitcoin an die Marke von 100.000 USD, wobei erst heute wieder ein neues Allzeithoch in Höhe von 98.342,13 USD ausgebildet wurde. Somit fehlen nur noch 1,66 % bis zur wichtigen psychologischen Marke. Zurückzuführen ist dies auf das zugenommene Interesse der Mainstreammedien an Kryptowährungen.

Katzen-Memecoin Catslap profitiert von Partnerschaft mit Best Wallet

In der letzten Zeit hat vor allem die Best Wallet ein besonders hohes Nutzerwachstum von 50 % pro Monat verzeichnet. Durch die Aufnahme des $SLAP-Coins erhalten die vielen Nutzer nun auch leichter Zugriff auf den Katzen-Memecoin. Überdies steigert dies die Aufmerksamkeit und daher tendenziell die Mittelzuflüsse.

Daher konnte Catslap bereits am ersten Tag ein Handelsvolumen in Höhe von 6,26 Mio. USD erreichen. Dennoch bietet sich im Vergleich zu anderen Katzen-Memecoin noch einiges an Steigerungspotenzial.

Popcat kommt beispielsweise nach wenigen Monaten schon auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,58 Mrd. USD und ein Volumen von 199,92 Mio. USD. Geschafft hat sie es an die Spitze der Katzen-Memetoken durch ihr Click-and-Pop-Spiel. Über die vergangenen sieben Tage hat POPCAT allerdings einen Verlust von 8,5 % erlitten, sodass sich Anleger jetzt andere Memecoins zuwenden.

Der neue Catslap-Token bietet mit einer niedrigen Marktkapitalisierung ein noch deutlich größeres Steigerungspotenzial und ein lustigeres Konzept. Daher könnte er einen vergleichbaren Erfolg wie Popcat erzielen. Zudem scheint das Projekt von Experten gestartet worden zu sein, was sich an dem schnellen Aufbau der Partnerschaft erkennen lässt.

Interessierte können die $SLAP-Coins auch direkt über Best Wallet beziehen. Dort werden sie auf der Startseite unter der Rubrik "Upcoming Tokens" angezeigt. Zudem erhalten Nutzer über diese exklusive Frühzugänge zu Krypto-Presales und einen Schutz gegenüber Spiegelseiten.

Die hohe Anzahl von bekannten KOLs und Influencern wird für Catslap nun für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. Auch dies könnte den Coin weiter antreiben, da es die Wahrscheinlichkeit für Listungen an Kryptobörsen wie Coinbase, Robinhood oder Binance begünstigt.

Der Internet-Community haben es vor allen Katzen-Memes angetan, auch wenn es sicherlich viele bekannte von Hunden und mehr gibt. Dies zeigt sich in den sensationellen Kursentwicklungen der führenden Katzen-Memecoins wie Popcat, cat in a dogs world und Mog Coin. Daher fokussieren sich viele Investoren jetzt auf die Katzen-Memetoken, welche einen hohen memetischen Wert haben.

Welche Kryptobörsen werden Catslap als Erstes einführen?

Bei dem Click-to-Slap-Prinzip von Catslap wetteifern die unterschiedlichen Länder um die höchste Punktzahl, wobei diese mit den Schlägen der Katze verdient werden. Somit orientiert sich der globale Wettbewerb an dem Konzept von Popcat, dass in der Kryptowelt Wellen geschlagen hat.

Da der Markt der Memecoins für seine ständigen Trendwechsel bekannt ist und das Interesse an Popcat derzeit zu schwinden scheint, könnte nun für die lustigere Version Catslap die Reise zum Mond gerade erst angefangen haben. Die niedrige Marktkapitalisierung deutet zudem auf ein attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis hin.

Wie auch andere Katzen-Memecoins zuvor könnte Catslap bald ein hohes Volumen erreichen und somit das Interesse der Kryptobörsen auf sich ziehen. All dies bietet mit der niedrigen Bewertung ein großes Potenzial.

Zumindest bietet er für einen Katzen-Memecoin eine gute Grundlage, die vom memetischen Wert mit dem gerne geteilten DogWifHat vergleichbar ist. Durch Listungen auf Coinbase, Robinhood und Binance dürfte das Potenzial noch weiter zunehmen.

Ein Indiz für eine überdurchschnittliche Entwicklung von Catslap ist der gute Start. Denn im Gegensatz dazu hat sich Popcat innerhalb von zwei Monaten nur langsam vorwärts gearbeitet. Dies deutet darauf hin, dass er sich möglicherweise noch besser entwickeln könnte.

Startet Catslap den größten Katzen-AirDrop

Das Tap-to-Earn-Spiel Hamster Kombat hat kürzlich den größten AirDrop in der Geschichte des Kryptomarktes ausgeschüttet und somit mehr als 300 Mio. Spieler sowie eine große Medienaufmerksamkeit erhalten.

Zwar möchte das Team von Catslap dieses Konzept nicht imitieren und dieselben Fehler machen, sich aber davon inspirieren lassen. So gibt es Pläne dafür, das Spiel mit Play-to-Earn und weiteren Elementen schon bald zu ergänzen.

Daher könnte sich Catslap zu dem größten Katzen-AirDrop aller Zeiten entwickeln. Insgesamt wurden 10 % der Gesamtversorgung für die Community-Belohnungen vorgesehen, welche vermutlich vor potenziellen Gebühreneinnahmen für die Play-to-Earn-Belohnungen verwendet werden.

Sofern Sie die ersten Katzen-Memecoins wie Popcat, Mog Coin und cat in a dogs world verpasst haben, können Sie nun bei Catslap besonders früh mit dabei sein und somit ein größeres Steigerungspotenzial erhalten. Daher könnte es sich jetzt um den besten Kaufzeitpunkt für den trendigen Katzen-Memecoin handeln.

Catslap sorgt über Staking und Burnings für weitere Katalysatoren

Zudem wurde das Staking für Catslap aktiviert, welches den Tokeninhabern eine Rendite in Höhe von 40 % pro Jahr vergütet. Dabei werden die $SLAP-Coins für einen Zeitraum von 90 Tagen gesperrt.

Allerdings werden die Anleger nicht in dem Staking-Pool gefangen. Stattdessen können sie jederzeit ihre Coins aus diesem zurückziehen. In diesem Falle wird ein prozentualer Anteil ihres Gewinnes abgezogen.

Ebenso gibt es Spekulationen, ob möglicherweise bald ein Burning-Mechanismus eingeführt wird. Durch diesen wird wiederum die Gesamtversorgung reduziert, was sich förderlich auf den Kursverlauf der übrige $SLAP-Coins auswirken kann.

Mit all diese Mechanismen und Effekten könnte der Verkaufsdruck auf Catslap reduziert werden, was sich wiederum förderlich auf den Kurs auswirkt. Somit könnte diese schon bald neue Allzeithochs erreichen.

Jetzt Catslap entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.