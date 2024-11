Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 21 novembre/November 2024) - Marret Asset Management Inc. will terminate Marret High Yield Strategies Fund (MHY.UN) and Marret Multi-Strategy Income Fund (MMF.UN) on November 25, 2024. The funds currently do not hold any assets, there will not be a final distribution to unitholders of the funds on the termination date.

For more information see the Issuer's news release.

_________________________________

Marret Asset Management Inc. mettra fin au Marret High Yield Strategies Fund (MHY.UN) et au Marret Multi-Strategy Income Fund (MMF.UN) le 25 novembre 2024. Les fonds ne détiennent actuellement aucun actif, il n'y aura pas de décision finale. distribution aux porteurs de parts des fonds à la date de dissolution.

Pour plus d'informations, consultez le communiqué de presse de l'émetteur.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 25 NOV 2024 Symbol(s)/Symbole(s): MHY.UN, MMF.UN

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)