Die positiven Nachrichten für Bitcoin reißen nicht ab: Während die führende Kryptowährung im Eiltempo neue Rekordhochs erreicht, kündigte SEC-Chef Gary Gensler am Abend seinen Rücktritt zum 20. Januar 2025 an - eine Meldung, die die Krypto-Community begeistert und Raum für einen liberaleren Nachfolger schafft.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hatte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler vor Kurzem bereits in einer Rede auf der 56. Jahreskonferenz des Practicing Law Institute über seine bisherige Amtszeit reflektiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...