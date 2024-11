Die Varta-Aktie verzeichnete heute einen erheblichen Kursrückgang im XETRA-Handel, wobei der Wert um 6,7 Prozent auf 2,05 EUR absackte. Diese negative Entwicklung steht in bemerkenswertem Kontrast zu der Tatsache, dass der Anteilsschein noch vor wenigen Monaten, am 22. November 2023, ein 52-Wochen-Hoch von 22,19 EUR erreichte. Der aktuelle Kurs liegt damit fast 91 Prozent unter diesem Höchststand, was die dramatische Entwicklung des Batterieunternehmens verdeutlicht.

Geschäftsentwicklung unter der Lupe

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen weiterhin eine angespannte Situation. Mit einem Verlust je Aktie von 0,13 EUR und einem stagnierenden Umsatz von 215,06 Millionen EUR spiegelt sich die herausfordernde Marktposition wider. Für das Gesamtjahr 2023 rechnen Marktbeobachter mit einem Verlust von 2,295 EUR je Aktie. Trotz der kürzlich genehmigten Beteiligungsmöglichkeit durch Porsche scheint das Vertrauen der Anleger in eine schnelle Erholung begrenzt zu sein.

