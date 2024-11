Hoch, höher, am höchsten: Am heutigen Donnerstag kennt die Wall Street nur eine Richtung: nach oben! Auf breiter Front haussieren Aktien und Kryptos gleichermaßen. Grund für die satten Kursgewinne ist eine optimale Konstellation aus Good News und einem Tick "Jahresendrally-Euphorie".Während der Dow Jones bereits mit einem Plus in den Handelstag startete und zur Zeit rund 1,3 Prozent auf 43.952 Punkte gewinnt, drehen der S&P 500 und der Nasdq 100 nach einem schwachen Start rasch ins Plus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...