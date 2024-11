Renommiertes jährliches Auszeichnungsprogramm würdigt Unternehmen und Produkte, die Innovationen in der globalen Rechtsbranche vorantreiben

PORTLAND, Oregon, Nov. 21, 2024, der führende Anbieter von Softwarelösungen für das Datenrisikomanagement, die Rechts- und IT-Fachleute in die Lage versetzen, komplexe Herausforderungen in den Bereichen E-Discovery, Datenschutz-Compliance, Data Governance, digitale forensische Untersuchungen und Cybersecurity zu bewältigen, hat heute bekanntgegeben, dass es im Rahmen des 5. jährlichen LegalTech Breakthrough Awards-Programms von LegalTech Breakthrough , einer führenden unabhängigen Marktforschungsorganisation, die herausragende Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Rechtstechnologie weltweit bewertet und auszeichnet, mit dem Preis "Overall eDiscovery Platform of the Year" ausgezeichnet wurde.

Exterro ermöglicht die effiziente Verwaltung von E-Discovery-Projekten in allen EDRM-Phasen, einschließlich Datenzuordnung, Aufbewahrungspflicht, Befragung des Datenverwalters, Sammlung, frühzeitige Fallbewertung, Verarbeitung, Analyse, Überprüfung und Produktion. Exterro bietet die branchenweit einzige Plattform für das Datenrisikomanagement zusammen mit einer Software-Suite, die es Rechtsorganisationen ermöglicht, E-Discovery, Datenschutz-Compliance, Data Governance, digitale forensische Untersuchungen und Response-Operationen im Bereich der Cybersicherheit zu verwalten. Die integrierte Plattform deckt EDRM nahtlos von der Informationsverwaltung bis zur Produktion ab.

Prozessoptimierung und Workflow-Automatisierung optimieren E-Discovery-Projekte von der ersten Ermittlung bis zum Abschluss, während ein frühzeitiger Einblick in ESI es den Rechtsteams ermöglicht, früher bessere Entscheidungen für ihren Fall zu treffen. Exterro bietet auch Elemente der Datenverwaltung in Form von Lösungen zur Datenerkennung, -speicherung und -löschung.

Die umfassende Datensicherung des Unternehmens hilft Kunden, die Kontrolle über die ESI-Datensicherung zu übernehmen und gleichzeitig die Daten an Ort und Stelle zu sichern. Juristische Teams können Automatisierung, konfigurierbare Arbeitsabläufe und KI nutzen, um die Ausstellung, Überwachung und Durchsetzung von rechtlichen Aufbewahrungsfristen zu optimieren. Teams können auch mit automatisierten Kundenbefragungen Sachverhalte genau erfassen, die Einhaltung von Vorschriften fördern und Informationen aufdecken. Über 160 Konnektoren helfen dabei, Datenquellen zu identifizieren und diese Daten zu erhalten. Die Lösung unterstützt außerdem die Verwaltung von E-Discovery mit ihrem Request-Management-Feature. Darüber hinaus sind Unterstützung in natürlicher Sprache und Analysen über den KI-gestützten Exterro Assist verfügbar.

Exterro Review bietet außerdem KI-Funktionen, beschleunigte Erfassungsgeschwindigkeiten und sichere Einzelinstanzenspeicherung, sodass interne Rechtsteams mit internen oder externen Dokumentenprüfungsteams zusammenarbeiten können. Indem nur eine Kopie jeder Datei gespeichert und für alle Angelegenheiten verwendet wird, reduziert Exterro die Kosten für die Speicherung, Verarbeitung und Überprüfung von Dokumenten. Mit der Speicherung in einer einzigen Instanz verwaltet Exterros Review Vault die Arbeitsprodukte zu Berechtigungen und Vertraulichkeit übergreifend über alle Angelegenheiten hinweg durch globale Kennzeichnungen. Teams profitieren auch von der nahezu muttersprachlichen Überprüfung der Kommunikation in Zusammenarbeitstools und modernen Anhängen. Exterro Review ist ein leistungsstarkes Dokumentzusammenfassungs-, Übersetzungs-, Transkriptions-, Smart-Labeling- und Workflow-Optimierungstool. Mithilfe von Analyse-Dashboards können Benutzer außerdem den Fortschritt überwachen und mit externen und internen Teams kommunizieren.

"Unsere Software wird von Tausenden branchenführenden Unternehmen, Regierungsbehörden und Anwaltskanzleien auf der ganzen Welt genutzt. Diese Auszeichnung von LegalTech Breakthrough bestärkt uns in unserem fortwährenden Fokus und Engagement für Innovationen, wie Rechtsorganisationen Technologie einsetzen können, um die Kontrolle über kostspielige, risikobehaftete E-Discovery-Prozesse zu übernehmen", so Bobby Balachandran, CEO von Exterro. "Von der Aufbewahrungspflicht bis zur Dokumentenerstellung sind Sie bei uns in guten Händen. Wir freuen uns darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen, um den Rechtsteams eine bessere Kontrolle und vollständige Transparenz bei kritischen E-Discovery-Aufgaben in allen Angelegenheiten zu ermöglichen."

Die Mission des jährlichen LegalTech Breakthrough Awards-Programms besteht darin, die umfassendste Analyse und Bewertung der führenden Technologieunternehmen, Lösungen und Produkte in der heutigen Rechtstechnologiebranche durchzuführen. Für das diesjährige Programm gingen Tausende von Nominierungen aus über 12 verschiedenen Ländern weltweit ein.

"Exterro bietet vielbeschäftigten Führungskräften aus den Bereichen Recht und IT leistungsstarke Technologielösungen, um komplexe Datenrisiken erfolgreich zu bewältigen. Rechtsabteilungen müssen über vertretbare, dokumentierte Prozesse für die elektronische Beweiserhebung verfügen, da diese im Rechtsverfahren von großer Bedeutung ist. Wiederholbare und vertretbare Prozesse müssen sich auf eine Technologie stützen, die in den Augen des Rechtssystems akzeptabel ist, ganz zu schweigen von der entscheidenden Funktion der Dokumentation", so Bryan Vaughn, Managing Director von LegalTech Breakthrough. "Mit Exterro können Sie E-Discovery-Vorgänge von A bis Z steuern und alle Aktivitäten an einem Ort verwalten und optimieren. Wiederholbare, konfigurierbare Arbeitsabläufe und umfassende Integrationen ermöglichen eine effiziente, sichere und vertretbare E-Discovery. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Auszeichnung 'Overall eDiscovery Platform of the Year!'"

Über Exterro

Exterro bietet die umfassendste Softwareplattform für das Management von Datenrisiken. Vielbeschäftigte Führungskräfte aus den Bereichen Recht und IT nutzen unsere leistungsstarken Technologielösungen, um komplexe Herausforderungen in den Bereichen E-Discovery, Datenschutz, Data Governance, digitale forensische Untersuchungen und Cybersecurity-Reaktionen in einer einheitlichen Plattform zu bewältigen. Unsere Software wird von Tausenden branchenführender Unternehmen, Behörden und Anwaltskanzleien auf der ganzen Welt eingesetzt.

Über LegalTech Breakthrough

Als Teil von Tech Breakthrough , einer führenden Marktforschungs- und Anerkennungsplattform für globale technologische Innovationen und Führungspositionen, ist das LegalTech Breakthrough Awards-Programm der Auszeichnung von herausragenden Leistungen im Bereich Rechtstechnologien, Dienstleistungen, Unternehmen und Produkte gewidmet. Das LegalTech Breakthrough Awards-Programm bietet ein Forum für die öffentliche Anerkennung der Leistungen von LegalTech-Unternehmen und -Lösungen in Kategorien wie Fallmanagement, Kundenbeziehungen, Daten und Analysen, Dokumentation, juristische Ausbildung, Praxismanagement, E-Discovery und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter LegalTechBreakthrough.com

Tech Breakthrough LLC empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Anerkennungsprogrammen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit Auszeichnungen zu wählen. Die Anerkennung durch Tech Breakthrough LLC besteht aus den Meinungen der Organisation Tech Breakthrough LLC und sollte nicht als Tatsachenbehauptung ausgelegt werden. Tech Breakthrough LLC lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf dieses Anerkennungsprogramm ab, einschließlich jeglicher Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

