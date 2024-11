XRP steigt nach Gensler-Aus: Sind 10 $ in 2025 möglich?

Gary Gensler, der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC, hat seinen Rücktritt für den 20. Januar angekündigt, den Tag von Donald Trumps Vereidigung. So dürfte Gensler damit einer möglichen Entlassung durch Trump zuvorkommen.

On January 20, 2025 I will be stepping down as @SECGov Chair.



A thread - Gary Gensler (@GaryGensler) November 21, 2024

Der 67-Jährige war für seine strikte Haltung gegenüber Kryptowährungen bekannt. Unter seiner Leitung behandelte die SEC digitale Vermögenswerte wie traditionelle Finanzprodukte und ging mit zahlreichen Klagen gegen Akteure der Krypto-Branche vor. Trumps Rückkehr ins Weiße Haus könnte jedoch einen Kurswechsel bedeuten. Der Republikaner hatte sich im Wahlkampf als Unterstützer von Innovationen und Bitcoin positioniert. So dürfte eine Lockerung der Regulierungen bevorstehen.

Gary Gensler war auch maßgeblich für den juristischen Feldzug gegen Ripple Labs verantwortlich, der das Unternehmen und seine Kryptowährung XRP über Jahre hinweg belastete. Mit der Ankündigung des Rücktritts am Tag von Donald Trumps Vereidigung scheint der Markt auf eine mögliche Wende in der Krypto-Regulierung zu setzen.

XRP reagierte heute prompt und verzeichnete nach der Nachricht einen Anstieg von rund 7,5 Prozent. Anleger interpretieren Genslers Abgang offenbar als Signal für ein entspannteres regulatorisches Umfeld und wählen XRP als bevorzugtes Asset, da sich Hoffnungen auf eine Beilegung der rechtlichen Auseinandersetzungen mit der SEC verstärken. So könnte XRP endlich nach Jahren mit Rechtssicherheit behandelt werden - ein Meilenstein. Wenig verwunderlich, zeigte sich der Ripple-CEO Brad Garlinghouse heute dankbar.

Zuletzt sprang XRP über die psychologische Kursmarke von 1 US-Dollar und erreichte ein neues 3-Jahres-Hoch. Das Momentum spricht aktuell für XRP, technisch scheint ebenfalls Raum für eine weitere Aufwärtsbewegung vorhanden. Dennoch befindet sich XRP kurzfristig unterhalb eines Widerstands, an welchem die Hochs aus dem September 2021 verlaufen. Kleinere Rücksetzer müssen deshalb weiterhin eingeplant werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.