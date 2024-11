5 Gründe für SLAP-Kursplus von 1.707 % am ersten Listungstag

Mit Catslap (SLAP) wurde heute ein besonderer Katzen-Memecoin direkt an den dezentralen Kryptobörsen eingeführt und konnte seitdem mit seiner sensationellen Entwicklung bereits für Schlagzeilen sorgen. Zudem gibt es fünf weotere Gründe, welche den Memetoken Catslap gerade antreiben. Erfahren Sie sie nun im folgenden Beitrag.

Catslap (SLAP) bietet ein besonderes Konzept mit echtem Nutzen

Bereits zuvor konnte der Katzen-Memecoin Popcat mit einem ähnlichen Konzept die Krypto-Community begeistern und somit die Führung unter den Katzen-Memetoken einnehmen. Diese wird allerdings gerade mit 1,54 Mrd. USD und somit dem 163-Fachen bewertet.

Wie auch bei Popcat bietet Catslap einen internationalen Wettbewerb, an dem die Nutzer nach Ländern gebündelt werden und gemeinsam daran teilnehmen. Im Unterschied zu einer Katze, welche durch einen Klick ihren Mund in einer O-Form öffnet, schlägt die von Catslap einen Pepe-Charakter mit ihrer Pranke.

Zwar kann Popcat von der Bekanntheit der Katze Oatmeal profitieren, für die ihr Konzept ursprünglich schon im Jahr 2020 gestartet wurde. Allerdings handelt es sich im Gegensatz zu Catslap nicht um einen originellen und erst recht nicht um einen nützlichen Memecoin.

https://twitter.com/CatSlapToken/status/1859600122948038777

Ganz gegenteilig dürfte Catslap mit seinen lustigen Katzenkämpfen einen deutlich höheren memetischen Wert haben, als es bei vielen anderen Coins der Fall ist. Zudem ging eine Studie aus dem Jahr 2015 davon aus, dass 15 % des gesamten Internettraffics auf Katzen zurückzuführen sind.

Außerdem soll es sich bisher nicht um den endgültigen Entwicklungszustand von Catslap handeln. Stattdessen sei noch die Implementierung eines Play-to-Earn-Mechanismus geplant. Für diesen Zweck sollen 10 % der Gesamtversorgung des Coins reserviert worden sein.

We be cooking. Staking now live, all website buys will be staked for 7 days at 40% APY. Early unlock by burning pic.twitter.com/ZIUK9pd3sZ - CatSlap (@CatSlapToken) November 21, 2024

Hinzu kommt die Einführung des Staking-Mechanismus, welcher den Inhabern der $SLAP-Coins ein jährliches Einkommen in Höhe von 40 % vergütet. Ebenso gibt es Andeutungen, dass es später Burnings geben wird. All kann den Verkaufsdruck reduzieren und somit dem SLAP-Coin zu zusätzlichem Auftrieb verhelfen.

Explosiver Start von Catslap deutet auf mehr hin

Bereits am ersten Listungstag konnte der Catslap-Coin von 0,0001179 USD bis auf 0,002516 USD um beeindruckende 2.034 % steigen. Nun notiert er mit einem Kurs in Höhe von 0,002087 USD noch immer 1.669 % im Plus und kann sich solide auf einem höheren Niveau halten, was auf eine mögliche Fortsetzung in Trendrichtung hindeutet.

Am ersten Tag erreichte Catslap eine Marktkapitalisierung in Höhe von 9,44 Mio. USD. Ebenso wurde er von DEXTools und DEXScreener in den Trends der beliebtesten Kryptowährungen an den dezentralen Kryptobörsen angezeigt.

Kursentwicklung von Catslap | Quelle: DEXTools

Dies hat die Anzahl seiner Tokeninhaber und den Wert des Memecoins noch weiter gesteigert. Angesichts einer so explosiven Entwicklung am ersten Tag und des interessanten Konzepts rechnen einige Analysten damit, dass er schon bald an führenden Kryptobörsen gelistet wird. Somit könnte er dann noch leichter auf neue Allzeithochs kommen.

Bemerkenswert ist auch, wie schnell Catslap schon mit Best Wallet die erste Partnerschaft aufbauen konnte. So ist der SLAP-Coin nun über einer der am schnellsten wachsenden und vielseitigsten digitalen Geldbörsen verfügbar. Dies verdeutlicht nicht nur die Professionalität des Teams, sondern ermöglicht auch leichtere Kapitalzuflüsse.

Positioniert sich in vielversprechendster Nische des Memecoin-Sektors

Wie bereits erwähnt, sind Katzen sehr beliebt im Internet und darüber hinaus. So sollen sie in Europa beispielsweise in 90 Mio. Haushalten vorhanden sein, was einem Anteil in Höhe von 46 % entspricht. Im Gegensatz dazu sind es bei den Hunden mit 49 % ungefähr genauso viel.

Betrachtet man hingegen die Marktkapitalisierungen der Hunde und Katzen, so ergibt sich eine Unterbewertung der letzteren. Denn diese kommen nur auf eine Bewertung in Höhe von 6,06 Mrd. USD, während es bei den Hunden 87,16 Mrd. USD sind. Somit werden die Hunde mehr als 14-mal höher bewertet, sodass die Katzen durchschnittlich um 1.338 % steigen könnten.

Bewertung der Memecoins im Vergleich zu den Hunden und Katzen | Quelle: basierend auf CoinGecko

Zudem handelt es sich bei Catslap mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 9,44 Mio. USD um einen besonders günstig bewerteten Katzen-Memecoin. Vergleicht man ihn einmal mit Popcat und seinen 1,54 Mrd. USD, so würde sich bereits mit 16.214 % ein überdurchschnittliches Steigerungspotenzial bieten.

Memecoin-Superzyklus treibt Catslap (SLAP) zusätzlich an

Ein weiterer wichtiger Vorteil für Catslap ist, dass noch nie ein so großes Interesse an den Memecoins bestand, wie es in diesem Jahr der Fall ist. Nachdem dieser Kryptosektor schon im März einen Boom erlebt hat, ist an den dezentralen Kryptobörsen sogar zuletzt noch einmal ein größerer Anteil auf diese zurückzuführen.

Während über das ganze Jahr betrachtet 29,7 % des DEX-Volumens den Memecoins zuzuordnen waren, sind es über die vergangenen 30 Tage sogar 37,7 % und somit deutlich mehr gewesen. Dies lässt sich auch an der Anzahl der neu auf Solana erstellten Coins erkennen, da mittlerweile rund 91 % aller neuen Kryptowährungen der jüngsten Zeit von dieser Chain stammen.

Anteil der Memecoins am DEX-Volumen | Quelle: Dune - @jhacksworth

Dass es sich bei diesen primär um Memecoins handelt, offenbart ein weiteres Dune-Dashboard. Dieses zeigt an, dass 62,1 % der monatlichen Transaktionen der Memetoken-Launchplattform Pump.Fun zuzuordnen ist, welche derzeit der Marktführer ist.

Auf dieser werden schon seit Tagen neue Rekorde verzeichnet, wobei es gestern 69.046 neue Memecoins, 5,02 Mio. USD an Gebühren und 271.766 aktive Adressen waren. Dabei sind 130.155 neue Wallet hinzugekommen.

Memecoin-Daten von Pump.Fun von gestern | Quelle: Dune - @adam_tehc

Allerdings wurde nun mit Pepe Unchained einer der härtesten Konkurrenten von Pump.Fun gestartet. Denn es soll sich um eine optimierte Variante des Memecoin-Launchpads handeln, welche die Handelserfahrung auf die nächste Stufe bringen will.

Ebenso erzielt es mit seinen vielseitigeren Angebot auf unterschiedlichen Wegen für Einnahmen und sorgt somit für den Ausbau des Ökosystems. Dafür wurde auch ein Inkubatorenprogramm gestartet, welches Entwickler mit besonders vielversprechenden und wertschöpfenden Konzepten unterstützt.

Im Unterschied zu den meisten sinnlosen und einfallslosen Memecoin sorgt er somit für ein Memetoken-Infrastrukturinvestment. Daher muss man sich nicht mit den vielen einzelnen Coins beschäftigen und kann stattdessen breit gestreut von dem Potenzial des Sektors profitieren. Dies verleiht ihm zudem eine etwas höhere Sicherheit.

Erwartete Börsenlistungen von Catslap werden antizipiert

Angesichts des phänomenalen Starts von Catslap haben ihn auch schnell viele Analysten ins Visier genommen. All dies hat die Viralität des SLAP-Coins noch einmal weiter gesteigert. Zudem erwarten einige von ihnen, dass er die Aufmerksamkeit der Kryptobörsen auf sich ziehen könnte.

Denn selbst konservative Handelsplätze wie Coinbase haben zuletzt immer mehr Memecoins mit in ihr Sortiment aufgenommen, die daraufhin zweifache prozentuale Anstiege verzeichnet haben. Über die vergangenen Tage waren es unter anderem Pepe und DogWifHat, die noch nicht einmal ein Geschäftsmodell mit Play-to-Earn beinhalten wie Catslap.

Einige Memecoin-Analysten erwarten, dass sich für Catslap nun eine ähnliche Situation ergeben könnte. Der neue KI-Memecoin ACT I wurde schon mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 20.609.233 Mio. USD gelistet, wofür der SLAP-Coin nur noch rund eine Verdoppelung benötigt. Nach der Notierung schoss der ACT-Coin um 2.430 % in die Höhe.

