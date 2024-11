Ethereum steigt heute um fast 9 Prozent! Ist das erst der Anfang der Rallye?

Ethereum war nahe an einem Crash. Und das, obwohl sich der gesamte Kryptomarkt in einem starken Bull Run befindet. Es sah tatsächlich schon ein wenig kritisch um die zweitgrößte Kryptowährung der Welt aus. Doch heute folgte glücklicherweise die Wende! Während der Bitcoin auf über 99.000 US-Dollar ansteigen konnte, ist auch der Kurs von Ethereum stark angestiegen. Fast 9 Prozent Gewinn erzielte Ethereum heute und dieser starke Tagesgewinn könnte die lange erwartete Zündung für die Aufholrallye sein.

(Der Kurs von Ethereum ist heute um beinahe 9 Prozent angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird sich der Trend in Ethereum jetzt fortsetzen?

Seit der US-Wahl am 5. November hat der Kurs von Ethereum beinahe 40 Prozent an Gewinn gemacht. In den letzten Tagen folgte aber eine ungewöhnlich starke Korrektur. Fast 13 Prozent ging es vom Hochpunkt nach unten. Es sah schon fast so aus, als würde Ethereum weiterhin der schwächste der großen Altcoins bleiben. Doch diese Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Stattdessen hat der Kurs heute gedreht, wodurch sich der Aufwärtstrend bald fortsetzen könnte.

(Der Kurs von Ethereum steigt unter hohem Volumen an - Quelle: Tradingview.com)

Sollte Ethereum durch den Hochpunkt von 3.448 US-Dollar durchbrechen, würde das den Aufwärtstrend bestätigen. Auch der MACD unterstützt diese Option derzeit, denn er zeigt ein Kaufsignal. Es sieht also sehr gut aus, dass Ethereum in den nächsten Wochen stark steigen könnte. Ethereum ist aber nicht der einzige Coin, der von dieser Rallye profitiert. Auch Pepe Unchained ($PEPU) könnte bei einer Rallye in Ethereum explodieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.