Breaking News: Gary Gensler tritt zurück! XRP steigt stark an

Für viele Jahre war er der Schrecken innovativer Krypto-Projekte. Der Mann, der den Kurs von $XRP durch seine zahlreichen Klagen auf Jahre gelähmt hat. Doch nicht nur Ripple hatte unter seinem Regime zu leiden, auch Binance und viele andere Unternehmen mussten langwierige und kostenintensive Rechtsstreits mit ihm ausfechten.

Die Rede ist natürlich von dem Vorsitzenden der SEC, Gary Gensler. Dieser hat aufgrund seiner persönlichen Abneigung gegen Kryptowährungen für viele Jahre einen erbitterten Kampf gegen den Kryptomarkt geführt. Doch diese Tage könnten jetzt vorbei sein, denn wie Coindesk heute auf X (ehemals Twitter) berichtete, hat Gary Gensler heute seinen Rücktritt angekündigt.

Gensler zieht sich komplett aus der SEC zurück

Donald Trump hatte in seinem Wahlkampf mehrfach angekündigt, Gary Gensler an seinem ersten Tag im Amt zu feuern. Dieser erste Tag wäre der 20. Januar 2025. Doch Gary Gensler gedenkt offenbar nicht, sich vom neuen US-Präsidenten hinausschmeißen zu lassen. Denn heute erklärte er, er werde beim Amtsantritt von Donald Trump zurücktreten. Die Meldung des Rücktritts ist an sich nicht ganz so verwunderlich, da Gensler diesen schon in einem Brief vor einiger Zeit angedeutet hatte. Verwunderlich hingegen ist der Umstand seines Rücktritts.

JUST IN: Gary Gensler will leave the SEC on Jan. 20. https://t.co/Xe9seEGS8b - CoinDesk (@CoinDesk) November 21, 2024

Gary Gensler wird nicht nur als SEC-Vorsitzender zurücktreten, sondern auch als Comissioner. Damit scheidet er also vollkommen aus der SEC aus. Er wird nicht, wie viele befürchtet hatten, bleiben, um seinen bisherigen harten Kurs zu verteidigen. Wer seine Nachfolge antreten wird, ist bisher nicht bekannt, aber als heiße Favoritin wird die als Crypto Mom bezeichnete SEC-Comissioner Hester Pierce gehandelt. Diese hat im Gegensatz zu Gensler eine sehr positive Einstellung zum Kryptomarkt, was sie als Kandidatin zur idealen Wahl macht.

$XRP steigt durch Genslers Rücktritt stark an

Da vor allem Ripple und $XRP unter dem Regime von Gensler gelitten haben, profitiert der Coin auch am stärksten von seinem Rücktritt. So wurde der Kurs von $XRP heute bereits ordentlich beflügelt und steigt allein heute um über 8 Prozent. Damit setzt der Coin eine seit Tagen bestehende starke Rallye fort.



(Der Kurs von $XRP steigt heute durch Genslers Rücktritt stark an - Quelle: coinmarketcap.com)

Genslers Rücktritt wird vermutlich nicht nur den Kurs von $XRP nach oben treiben, sondern könnte dem gesamten Kryptomarkt einen weiteren Aufwärtsschub geben. Ohne den Druck der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC werden wohl zahlreiche Coins explosive Kurssteigerungen erreichen. Einer, der besonders stark vom Rücktritt Genslers profitieren könnte, ist derzeit Crypto All-Stars ($STARS).

Erfahre jetzt mehr über Crypto All-Stars.

Weshalb Crypto All-Stars von Genslers Rücktritt stark profitieren könnte

Crypto All-Stars gehört zu den vielversprechendsten neuen Krypto-Projekten auf dem Markt. Sprich, genau die Sorte von Projekten, die Gary Gensler am liebsten mit seinen persönlich motivierten Feldzügen verfolgt hat. Da der SEC-Vorsitzende nun endlich einen Hut nimmt und sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin mit Sicherheit liberaler gegenüber dem Kryptomarkt eingestellt ist, ist das eine sehr positive Entwicklung für Crypto All-Stars. Der Coin ist nämlich der offizielle Token des MemeVault-Ökosystems und dessen Möglichkeiten sind vielseitig.

(Crypto All-Stars geht in 28 Tagen an den Start - Quelle: cryptoallstars.io)

Der MemeVault ist ein modernes und neuartiges Staking-Protokoll, in dem es erstmals möglich ist, alle großen Meme Coins wie $PEPE, $BONK, $DOGE und viele mehr in einem Staking-Pool zu staken. Das hat es so am Kryptomarkt noch nie gegeben. Das einzige was Anleger für die Anwendung des MemeVaults benötigen, ist der $STARS-Token. Dabei gilt, dass die Staking-Rendite umso höher ausfällt, je mehr $STARS-Token man hält.

Deshalb explodiert die Nachfrage nach dem Coin derzeit auf unglaubliche Höhen. Mittlerweile wurden beinahe 5 Mio. US-Dollar von Anlegern gesammelt und es werden täglich mehr. Es könnte also sehr gut sein, dass Crypto All-Stars nach dem Handelsstart an den Börsen durch die Decke geht. Analysten haben bereits Kursziele ausgesprochen, die weit über dem 10-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegen. Anleger, die diese letzten Tage des ICOs für einen Einstieg nutzen, könnten dabei hohe Gewinne erzielen.

Jetzt noch für kurze Zeit Crypto Allstars im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.