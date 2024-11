© Foto: Pat Mazzera - dpa-Bildfunk

Das Schema bei Gamestop ist klar: Keith Gill, alias Roaring Kitty, liefert einen Anlass und schon stürmt eine Horde von Privatanlegern in die Aktie und löst einen Short-Squeeze aus. Doch diesmal könnte es anders kommen.Zuletzt konnten wir das Game-Stop-Phänomen im Frühsommer dieses Jahres bestaunen, als Keith Gill wieder auf der Bildfläche erschien. Mit kryptischen Posts und Videos sorgte er dafür, dass die Gamestop-Aktie wieder gewaltig Fahrt aufnahm. Doch wie jedes Mal, klappte der Kurs auch wenig später wieder in sich zusammen. Nicht überzeugende Zahlen, ein eher ideenloser Vorstandsvorsitzender und eine mögliche Kapitalerhöhung ließen die Aktie dann wieder fast komplett in der …