DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 22. November

=== *** 00:30 JP/Verbraucherpreise (Kernrate) Oktober PROGNOSE: +2,2% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vj *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,2% gg Vq 1. Veröff.: +0,2% gg Vq 2. Quartal: -0,3% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,2% gg Vj 1. Veröff.: -0,2% gg Vj 2. Quartal: -0,3% gg Vj *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Oktober *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,1 zuvor: 48,1 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 44,0 zuvor: 44,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 51,8 zuvor: 51,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 zuvor: 48,6 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 43,0 zuvor: 43,0 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei European Banking Congress, Frankfurt *** 10:00 GB/EZB-Ratsmitglied Centeno, Rede bei Veranstaltung von Omfif *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,0 zuvor: 46,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 zuvor: 50,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 50,0 zuvor: 49,9 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Joint European responses to the challenges we face" (anschließend Panel-Teilnahme) 14:00 DE/EZB-Ratsmitglieder Nagel und Villeroy de Galhau, Reden beim European Banking Congress, Frankfurt *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,0 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,8 zuvor: 48,5 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November PROGNOSE: 73,5 1. Umfrage: 73,0 zuvor: 70,5 *** 16:45 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an geldpolitischem Panel bei Kolloquium zu Ehren von Claudio Borrio *** GB/Unilever plc, Kapitalmarkttag ===

