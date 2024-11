EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/24 // Deutliche Profitabilitätssteigerung // Guidance auf allen Ebenen erreicht // Prognose 2024/25



Vorläufige (ungeprüfte) Ergebnisse und Prognose:

Umsatz steigt auf 511,4 Mio. EUR (plus 5% zum Vorjahr)

Anteil wiederkehrender Erlöse weiterhin bei 55%

Lizenzerlöse (inkl. Provisionen) deutlich über Vorjahreszeitraum

Starkes Wachstum mit SAP-Conversions (Migrationen)

EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS): 34,0 Mio. EUR (2022/23: 17,7 Mio. EUR);

EBIT: 28,4 Mio. EUR (2022/23: 14,9 Mio. EUR)

EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) im Q4 2023/24: 10,1% (Q4 2022/23: 5,1%)

Weiteres Wachstum mit steigender Profitabilität für die Geschäftsjahre 2024/25 und 2025/26 erwartet

Filderstadt, 22. November 2024 - Die All for One Group SE, führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, hat heute ihre vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen für den Zeitraum 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 veröffentlicht. Getrieben von der hohen Nachfrage nach Lösungen zur ERP-Migration wurde im Geschäftsjahr 2023/24 ein Umsatz von 511,4 Mio. EUR erwirtschaftet, ein Plus von 5% gegenüber dem Vorjahreswert.

Im Geschäftsjahr 2023/24 haben alle Bereiche zur positiven Entwicklung beigetragen. Insbesondere bei den Cloud Services und Support Erlösen wird der Trend in Richtung Cloud sichtbar (plus 11% auf 142,2 Mio. EUR), während der Software Support mit 121,6 Mio. EUR (plus 1%) nur leicht anstieg. Die Lizenzerlöse (inkl. Provisionen) lagen im Geschäftsjahr 2023/24 mit 33,5 Mio. EUR (plus 35%) deutlich über dem Vorjahr und spiegeln im Wesentlichen die steigende Nachfrage von Neu- und Stammkunden nach cloudbasierten SAP S/4HANA Lösungen (RISE und GROW) und Migrationen wieder. Die wiederkehrenden Erlöse beliefen sich auf 283,2 Mio. EUR (plus 6%). Auf Grund des anstehenden Technologiewechsels fiel die Nachfrage nach Consulting für bestehende ERP-Systeme wie erwartet geringer aus.

»Trotz zwischenzeitlicher Zurückhaltung der Kunden bei Vertragsabschlüssen und Verzögerungen bei Projektstarts gab es seit dem Sommer erhebliche Nachholeffekte mit einer deutlich verbesserten Auftragslage, was letztlich in ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr mündete. Zahlreiche neue Aufträge von Stamm- und auch Neukunden zur Migration auf SAP S/4HANA zeigen die Dringlichkeit bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. All for One als Europa's Nummer 1 bei SAP-Conversions profitiert von dieser Nachfrage. Die absehbare Einstellung des Supports für On-Premise-Lösungen von SAP führt zu einer deutlich verstärkten Nachfrage nach Leistungen zur Migration und bildet zugleich die Grundlage unseres Angebots für langfristigen Support und Beratung bei den Cloud-Lösungen. Eine erfreuliche Ausgangslage für das aktuelle Geschäftsjahr der All for One und die künftige Entwicklung«, erläutert Michael Zitz, CEO von All for One.

Sehr starkes 4. Quartal 2023/24 beim Umsatz und Ergebnis

Die im 3. Quartal geäußerten Erwartungen aufgrund der gut gefüllten Pipeline haben sich voll umfänglich bestätigt, so wurde der Umsatz im 4. Quartal um 7% auf 132,6 Mio. EUR gesteigert. Das EBIT vor M&A-Effekten hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 13,4 Mio. EUR mehr als verdoppelt. Mit einer EBIT-Marge vor M&A-Effekten von 10,1% (Q4 2022/23: 5,1%) wurde die Profitabilität deutlich verbessert.

Deutliche Verbesserung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2023/24

Das vorläufige EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) für die Gruppe stieg deutlich um plus 92% auf 34,0 Mio. EUR (2022/23: 17,7 Mio. EUR); mit einer Marge von 6,7% im Geschäftsjahr 2023/24 (2022/23: 3,6%). Das im Vergleich zum Vorjahr um den einmaligen Restrukturierungsaufwand bereinigte EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) ist im Geschäftsjahr 2023/24 um 30% angestiegen. Das EBIT lag bei 28,4 Mio. EUR; ein Plus von 91%. Das Periodenergebnis ist um 64% auf 18,3 Mio. EUR und das Ergebnis je Aktie um 66% auf 3,70 EUR gestiegen.

Die Eigenkapitalquote zum 30. September 2024 konnte auf 32% gesteigert werden (30. Sep 2023: 29%). Die Anzahl der Mitarbeiter lag mit 2.810 zum 30. September 2024 leicht unter dem Vorjahresniveau (30. Sep 2023: 2.858).

»Die hohe Nachfrage nach unseren Leistungen zeigt unsere herausragende Position in allen Themen rund um die Lösungen von SAP. Mit unserer Aufstellung sind wir für den global agierenden Mittelstand der perfekte Partner«, sagt Stefan Land, CFO von All for One. »Wir haben unsere Guidance sowohl beim Umsatz- als auch beim EBIT vor M&A-Effekten in einem schwierigen Umfeld erreicht und verfügen über eine solide Finanzposition.«

Die Poleposition von All for One zeigt sich auch in zahlreichen Auszeichnungen, die das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr erhalten hat. Dazu gehören unter anderem SAP Quality Awards in drei von vier Kategorien.

Starkes Wachstum mit Migrationen im Segment CORE

Bei guter Auftragslage und stabiler Auslastung ist auf Basis der vorläufigen Zahlen der Umsatz im Segment CORE im Geschäftsjahr 2023/24 um 6% auf 452,4 Mio. EUR (2022/23: 428,6 Mio. EUR) gestiegen. Das Segment-EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) hat sich um 17,4 Mio. EUR auf 27,0 Mio. EUR erhöht. Die erfreuliche Auftragslage im Segment CORE und der damit gewonnene Kundenbestand ist zugleich die Grundlage für unser künftiges Wachstum.

Im Segment Fachbereichslösungen (Segment LOB) rund um Employee Experience und Business Analytics war die Nachfrage stabil aber insgesamt zurückhaltend. Der deutlich unter Plan liegende Bereich Customer Experience spiegelt weiterhin die aktuelle Preis- und Versionspolitik der SAP wider. Preiserhöhungen, Produktneuentwicklungen und grundlegende Architektur-Überarbeitungen führten dazu, dass Unternehmen eher abwartend agieren. Der Umsatz verringerte sich hier um 4% auf 76,1 Mio. EUR (2022/23: 79,4 Mio. EUR). Allerdings konnte das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) mit 7,1 Mio. EUR (2022/23: 8,2 Mio. EUR) weiterhin eine Marge in Höhe von 9,3% erzielen, die jedoch unter ihren Möglichkeiten liegt.

Erfolgreiche Transformation und Weiterentwicklung der kundenorientierten Aufstellung

All for One hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die eigene Transformation weiter vorangetrieben und ist die Nummer 1 für Migrationen auf SAP S/4HANA im europäischen Mittelstand. Die strategische Entscheidung von SAP, dass Innovationen zukünftig ausschließlich über die Cloud-Anwendungen der SAP zur Verfügung gestellt werden, führt zu einer Beschleunigung der Migrationswelle auf dem Weg in die Cloud. Zielgruppe von All for One bleibt der gehobene Mittelstand, dem in Form von »RISE with SAP« und »GROW with SAP« zwei Transformationsangebote für den Schritt in die Cloud zur Verfügung stehen.

Michael Zitz, CEO von All for One: »Das vergangene Geschäftsjahr hat die All for One sowohl operativ als auch strategisch vorangebracht. Mit unseren 2.810 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir bestens aufgestellt, um einerseits vom Wandel des ERP-Geschäfts in die Cloud zu profitieren als auch unsere Kunden bei der Optimierung von Geschäftsprozessen auf Basis neuer Technologien wie künstliche Intelligenz zur Seite zu stehen. Eine laufend umgesetzte und weiterentwickelte Digitalstrategie wird für Unternehmen zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor und wir stehen als verlässlicher und kompetenter Partner an der Seite unserer Kunden.«

Prognose

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat All for One ihren Weg vom Spezialisten für ERP-Conversion zum Berater und Service-Provider über den ERP-Lebenszyklus fortgesetzt. Während auf der einen Seite die Nachfrage nach ERP-Einführungen und Cloud-Conversions wächst, kann All for One zunehmend von Aufträgen in Verbindung mit Cloud-ERP-Systemen profitieren und die wiederkehrenden Erlöse steigern.

Der Vorstand erwartet auf Basis der aktuellen Kenntnisse und basierend auf einer weiterhin robusten und guten Auftragslage und einer stabilen und breiten Kundenbasis für das Geschäftsjahr 2024/25 ein Umsatzvolumen zwischen 525 Mio. EUR und 540 Mio. EUR (2023/24: 511,4 Mio. EUR). Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll sich in einer Spanne von 36,5 Mio. EUR und 40,5 Mio. EUR (2023/24: 34,0 Mio. EUR) bewegen.

Die All for One Group erwartet bei den Umsatzerlösen für die nächsten Jahre ein robustes, organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, das durch anorganisches Wachstum in zukunftsträchtigen Portfoliobereichen und Märkten ergänzt wird. Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll im Geschäftsjahr 2025/26 über der 8%-Schwelle liegen.

Angesichts der unsicheren geopolitischen Lage und wirtschaftlichen Herausforderungen in Mitteleuropa rechnet All for One weiterhin mit Schwankungen und Verzögerungen bei Vertragsabschlüssen und Projektstarts, wenn auch in geringerem Umfang. Das Unternehmen sieht sich dennoch gut für die Marktanforderungen aufgestellt. Geopolitische Veränderungen könnten jedoch die Nachfrage mindern, Projekte verzögern und zu erhöhten Forderungsausfällen sowie Insolvenzen im Kundenstamm führen, was die Prognose gefährden könnte.

Den endgültigen Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023/24 sowie den Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht die All for One Group SE zur Bilanzpressekonferenz am 16. Dezember 2024.

Vorläufige Kennzahlen von Oktober 2023 bis September 2024 und 4. Quartal 2023/24 in Mio. EUR 10/2023 -

09/2024 10/2022 -

09/2023 +/- 07/2024 - 09/2024 07/2023 - 09/2023 +/- Umsatz 511,4 488,0 5% 132,6 124,2 7% Cloud Services und Support 142,2 127,7 11% 36,6 33,7 9% Software Lizenzen und Support 155,1 144,8 7% 40,7 37,9 7% Consulting und Services 194,8 196,8 -1% 50,0 48,7 3% CONVERSION/4 19,4 18,6 4% 5,3 3,9 36% EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) 34,0 17,7 92% 13,4 6,3 >100% EBIT-Marge vor M&A-Effekten

(non-IFRS) in % 6,7 3,6 10,1 5,1 EBIT 28,4 14,9 91% 12,0 5,0 >100% EBIT-Marge in % 5,6 3,1 9,0 4,0 Periodenergebnis 18,3 11,2 64% 7,9 4,3 83% Ergebnis je Aktie in EUR 3,70 2,23 66% 1,61 0,86 87% in Mio. EUR 30.09.2024 30.09.2023 Bilanzsumme 343,1 341,7 Flüssige Mittel 62,6 62,6 Eigenkapitalquote in % 32 29

Über die All for One Group SE

Turning technology into business success

Die All for One Group SE ist ein führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider rund um SAP. Als Nummer 1 unter den SAP-Partnern weltweit bei SAP-Transformationen im Mittelstand sowie im SAP-Cloud-Business begleitet der Branchenspezialist seine Kunden - darunter Global Player, Hidden Champions und Weltmarktführer - bei der Unternehmenstransformation. 3.000 Expertinnen und Experten nutzen dabei RISE & GROW with SAP als digitale Plattform sowie integrierte, KI-gestützte Cloud-Lösungen, um Geschäftsprozesse zu digitalisieren, Abläufe zu automatisieren oder Services neu zu denken. Der Kombination aus langjähriger Mittelstandserfahrung, SAP-Expertise sowie Branchen- & Prozess-Know-how vertrauen mehr als 4.000 mittelständische Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz. Kernbranchen von All for One sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Automobilzulieferindustrie, Life Sciences, der Großhandel und Professional Services.

Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 511 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

