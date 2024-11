HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Eventveranstalter habe durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Analyst Gerhard Orgonas am Donnerstagabend. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2026 und trägt damit Integrationskosten und einer etwas geringeren Ticketing-Marge Rechnung./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2024 / 17:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005470306