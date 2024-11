Die Volkswagen-Aktie geriet am Donnerstag stark unter Druck und fiel auf ein 52-Wochen-Tief von 80,98 Euro. Der anhaltende Tarifkonflikt zwischen dem Automobilkonzern und der IG Metall verschärft sich zunehmend, nachdem mehr als 7.000 Mitarbeiter in Wolfsburg gegen die geplanten Sparmaßnahmen protestierten. Der Konzern strebt eine pauschale Kürzung der übertariflichen Entgelte um zehn Prozent an, während die Gewerkschaft eine Erhöhung von 5,1 Prozent fordert. Diese Entwicklung hat bereits zu einem deutlichen Wertverlust der Aktie geführt, die von ihrem Jahreshoch bei 128,60 Euro erheblich eingebüßt hat.

Eskalation des Arbeitskampfes droht

Mit dem Ende der Friedenspflicht zum 1. Dezember plant die IG Metall Warnstreiks an allen deutschen VW-Standorten. Trotz eines Alternativvorschlags der Gewerkschaft, der Einsparungen von 1,5 Milliarden Euro bei den Arbeitskosten vorsieht, zeigt sich bisher keine Einigung. Der Automobilhersteller hält an seinem Ziel fest, die Rendite der Kernmarke bis 2026 auf 6,5 Prozent zu steigern, was ohne deutliche Kostensenkungen kaum realisierbar erscheint. Diese angespannte Situation belastet den Aktienkurs weiterhin erheblich.

Anzeige

Volkswagen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Volkswagen-Analyse vom 22. November liefert die Antwort:

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...