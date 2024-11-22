The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.11.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2024
ISIN Name
DE000NRW0PA4 LAND NRW SCHATZ 24 R1565
XS2001269047 GRENKE FIN. 19/24 MTN
USU5876JAA35 MERC.B.F.NA. 22/24 REGS
US58769JAA51 MERC.B.F.NA. 22/24 144A
FR0128071075 FRANKREICH 23/24 ZO
US05465P1012 AXONICS INC.
CH0302790131 GENF KT. 15-24
AU3CB0221232 BRIT. COL.PROV. 2024 MTN
ES0413900368 BCO SANTANDER 14/24
XS0857662448 MCDONALDS CORP. 12/24 MTN
DE000A12T7M4 AAREAL BANK MTN S.223
CH0575017105 CBQ FIN. 20/24 MTN
CH0474977672 HYPO NOE LB 19/24
DE000LB13EU3 LBBW STUFENZINS 19/24
XS2263659158 HOIST FIN. 20/24 MTN
XS2080765154 RAKUTEN GROUP 19/24 REGS
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