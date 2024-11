The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2024ISIN NameDE000NRW0PA4 LAND NRW SCHATZ 24 R1565XS2001269047 GRENKE FIN. 19/24 MTNUSU5876JAA35 MERC.B.F.NA. 22/24 REGSUS58769JAA51 MERC.B.F.NA. 22/24 144AFR0128071075 FRANKREICH 23/24 ZOUS05465P1012 AXONICS INC.CH0302790131 GENF KT. 15-24AU3CB0221232 BRIT. COL.PROV. 2024 MTNES0413900368 BCO SANTANDER 14/24XS0857662448 MCDONALDS CORP. 12/24 MTNDE000A12T7M4 AAREAL BANK MTN S.223CH0575017105 CBQ FIN. 20/24 MTNCH0474977672 HYPO NOE LB 19/24DE000LB13EU3 LBBW STUFENZINS 19/24XS2263659158 HOIST FIN. 20/24 MTNXS2080765154 RAKUTEN GROUP 19/24 REGS