Laut den Zahlen der Bundesstatistiker zumindest in einen Teil der Nicht-EU-Länder. Unterm Strich verzeichnete man für Oktober fast 7 % weniger Ausfuhren als im Vormonat und 6,5 % weniger als im Vorjahresmonat. Sie wissen: Diese Daten zu den Exporten deutscher Unternehmen liegen etwa drei Wochen früher vor als jene zur Ausfuhr in die 27er Gemeinschaft. Im Oktober wurden Güter und Waren im Wert von 55,1 Mrd. Euro ausgeführt (kalender- und saisonbereinigt). Das meiste davon ging mit 13,4 Mrd. Euro erneut in die USA, allerdings entsprach dies einem Minus von 6,4 % gegenüber dem Oktober 2023. Nach China wurden sogar knapp über 10 % weniger exportiert (absolut für 7,1 Mrd. Euro). Unter den drei wichtigsten Drittstaaten verbuchte nur das Vereinigte Königreich ein Plus von 2,2 % auf 7 Mrd. Euro.

Annerose Winkler