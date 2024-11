Das Jahr geht langsam, aber sicher dem Ende zu. An der Börse ist damit das vierte Quartal für viele Unternehmen größtenteils gelaufen. Automatisch richtet sich der Blick auf die Zahlen und den Ausblick für 2025. Bei der Deutschen Bank sind die Erwartungen insbesondere in einem Bereich hoch.Der Vorstand der Deutschen Bank hat für das laufende Jahr Erträge von 30 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Analystengemeinde rechnet aktuell mit 29,9 Milliarden Euro, nachdem das Geldhaus 2023 Erträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...