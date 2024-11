DJ Destatis revidiert deutschen BIP-Zuwachs im 3Q auf 0,1 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist im dritten Quartal 2024 etwas schwächer als bisher angenommen gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent auf Quartalssicht und lag um 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten erwartet, dass die Statistiker die in erster Veröffentlichung genannten Raten von plus 0,2 und minus 0,2 Prozent bestätigen würden.

