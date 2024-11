Rheda-Wiedenbrück (ots) -Die INITIATIVE auslandszeit GmbH stellt die zweite Auflage des umfangreichen Auslandsjob-Guides auf https://www.auslandsjob.de/jobs-im-ausland/guide/ vor. In 21 detaillierten Schritten zeigt der Guide, wie der Traum vom Job im Ausland wahr wird. Ergänzend dazu bietet ein kostenloser "How to Auslandsjob"-Videokurs einen schnellen und praxisnahen Einstieg in die Welt der internationalen Karrieren.Vorteile des großen Auslandsjob-Guides:- Schritt-für-Schritt-Anleitung: Von der Jobfindung bis zur Integration in die neue Kultur.- Erprobtes Wissen: Über 20 Jahre Erfahrung und mehr als 100.000 vermittelte Auslandszeiten.- Vielfalt der Möglichkeiten: Infos zu Branchen, Arbeitsmodellen und Ländern.- Digital und flexibel: Online verfügbar - immer griffbereit für die Planung.- Komprimierte Expertise: Nützliche Links, Tipps und Checklisten.Mini-Videokurs: Der perfekte EinstiegZusätzlich zum Guide vermittelt der kostenlose "How to Auslandsjob"-Mini-Videokurs die Grundlagen in kompakten Videoeinheiten. Ideal für Einsteiger, die eine erste Orientierung suchen. Teilnehmer profitieren von:- Praxisnahen Tipps: Verständlich erklärt von Experten.- Schnellen Lösungen: Die wichtigsten Fragen auf den Punkt gebracht.- Individuellen Planungshilfen: Perfekt abgestimmt auf persönliche Ziele."Seit Corona stellen wir eine deutliche Verschiebung bei den Auslandszeiten junger Menschen & Schulabgänger fest." berichtet Frank Möller, Geschäftsführer der INITIATIVE auslandszeit und Betreiber von Deutschlands führendem Netzwerk für Auslandsaufenthalte. "Vor allem Europa hat stark gegenüber Fernzielen wie Australien oder Neuseeland gewonnen insbesondere im Bereich Work & Travel", erklärt Möller. Befristete Arbeitsaufenthalte in beliebten Urlaubsländern - vor allem im südlichen Europa - seien bei AbiturientInnen sowie ArbeitnehmerInnen während eines Sabbaticals, insbesondere der sogenannten Gen Y, hoch im Kurs, so Möller weiter.Für wen ist das Angebot geeignet?Ob man als Work-and-Traveller die Welt bereisen möchte, als Expat einen Karrieresprung wagen, Remote Work in beliebten Urlaubsregionen erproben oder als digitaler Nomade ortsunabhängig arbeiten will - der Auslandsjob-Guide inklusive Videokurs bieten umfassende Unterstützung für jedes Ziel."Egal, ob für Work and Travel, Expats oder digitale Nomaden, unser Guide und Videokurs sind perfekt auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten, die ihre Auslandsträume realisieren möchten. Damit stellen wir sicher, dass keine Frage unbeantwortet bleibt und der Weg ins Ausland klar und sicher gestaltet werden kann" fasst Frank Möller zusammen.Jetzt den Auslandsjob-Guide herunterladen und den kostenlosen Videokurs starten:https://www.auslandsjob.de/jobs-im-ausland/guide/Die INITIATIVE auslandszeit erfasst regelmäßig Trends & Motivationen im Bereich internationaler Jugend- & Arbeitsmobilität und weist seit 20 Jahren vielfältige Wege ins Ausland für Schüler, Studenten sowie Arbeitnehmer. Mit weit über 100.000 begleiteten Auslandszeitlern sowie Auslandsjobber gehört die INITIATIVE auslandszeit zu den führenden Netzwerken & Wegweisern in Deutschland mit Schwerpunkt Auslandsaufenthalte.Kontakt:Frank Möller, INITIATIVE auslandszeit GmbH, Berliner Str.36, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Tel.: 05242 4054341, E-Mail:frank@auslandszeit.de, https://www.auslandszeit.deOriginal-Content von: INITIATIVE auslandszeit GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116464/5914296