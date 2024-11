Strausberg (ots) -Am 21. November 2024 hat Generalleutnant Andreas Marlow das Special-Training Command (ST-C) der European Union Military Assistance Mission Ukraine (EUMAM UA) an, Generalmajor Olaf Rohde, übergeben.Die Übergabe wurde durch den Direktor des Militärischen Planungs- und Durchführungsstab (Military Planning and Conduct Capability - MPCC) mit Sitz in Brüssel, Generalleutnant Michiel van der Laan, vollzogen. Das Stabsmusikorps der Bundeswehr, unter Leitung von Oberstleutnant Reinhard Kiauka, hat das militärische Zeremoniell feierlich umrahmt.Generalleutnant Marlow hat zwei Jahre, seit dem Bestehen der Mission im November 2022, das ST-C mit Sitz in Strausberg neben seiner Funktion als Stellvertreter des Inspekteur des Heeres und Kommandeur Militärische Grundorganisation, geführt.Generalmajor Rohde wird das Kommando über das ST-C neben seiner originäre Aufgabe als Kommandeur des Ausbildungskommando, mit Sitz in Leipzig, wahrnehmen.Der Auftrag der Mission EUMAM UA ist die Aus- und Weiterbildung der ukrainischen Streitkräfte, um sie in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Aggressor zu stärken und zu befähigen. Das Multinational Special Training Command in Strausberg, Brandenburg, koordiniert und führt dabei alle in Deutschland stattfindenden Ausbildungen ukrainischer Streitkräfte, unabhängig von der Ausbildernation. Ausbildungen in EU-Staaten außerhalb Deutschlands steuert das Combined Arms Training Command im polnischen Zagan.Deutschland unterstützt mit Ausbildungsbeiträgen unter anderem in den Bereichen militärische Führung, Gefechtsstandausbildung bis Brigadeebene, Gefechtsausbildung bis Kompanieebene, Ausbildung an Waffensystemen und Gerät einschließlich taktischem Einsatz, Wartung, Instandhaltung und Logistik, sanitätsdienstliche Ausbildung, ABC - und Minenabwehr. Alle Ausbildung orientieren sich am Bedarf der ukrainischen Streitkräfte. Im Fokus stehen Kriegstauglichkeit und Durchhaltefähigkeit.Mehr zum Thema:https://www.bundeswehr.de/Pressekontakt:Multinational Special Training CommandCommunications DivisionTelefon: +49 3341 58 1328Email: STCPublicAffairs@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5914298