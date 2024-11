Die Deutsche Bank verstärkt ihre digitale Transformation mit zwei wegweisenden Strategien für das kommende Jahr. Im dritten Quartal 2024 verzeichnete das Finanzinstitut bereits beachtliche Erfolge mit einem Gewinn pro Aktie von 0,74 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,50 Euro darstellt. Die Erträge stiegen dabei um 8,87 Prozent auf 16,59 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,43 Euro, während die Dividendenausschüttung voraussichtlich auf 0,663 Euro steigen wird.

Digitale Offensive für 2025

Mit der Integration des Zahlungssystems Wero ab 2025 plant die Deutsche Bank, ihre Position im digitalen Zahlungsverkehr deutlich auszubauen. Das System, das zunächst bei der Postbank eingeführt wird, ermöglicht Geldtransfers via Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Parallel dazu unterstreicht die bedeutende Investition in das Heidelberger KI-Unternehmen Aleph Alpha das Engagement der Bank im Bereich künstlicher Intelligenz. Die Aktie zeigt sich dabei robust und notiert bei 15,92 Euro, was einem Anstieg von über 31 Prozent gegenüber dem Jahrestief entspricht.

