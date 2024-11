FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag zum Start zugelegt. Kurz nach der Xetra-Eröffnung stieg der deutsche Leitindex um 0,55 Prozent auf 19.253 Zähler. Damit hat er auf Wochensicht sein Minus aktuell wettgemacht. Der MDax gewann 0,53 Prozent auf 26.006 Punkte. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent hoch.

Die Experten der Landesbank Helaba wollen trotz der jüngsten Kursgewinne noch nicht von einem Befreiungsschlag sprechen, denn geopolitische Risiken und insbesondere die Sorgen vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs ließen Zweifel an einer dauerhaften Stimmungsaufhellung aufkommen.

Die Vorgaben sind am Freitag überwiegend positiv. In den USA hatten die wichtigsten Indizes ihre Gewinne nach dem Handelsschluss in Europa noch etwas ausgebaut. In Asien fielen die Börsen in China in einem ansonsten guten Marktumfeld mit Verlusten aus der Reihe./ajx/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145