Mit Lichtgeschwindigkeit geht die Bitcoin-Rallye auch am Freitagmorgen weiter. Fast im Minutentakt purzeln die Rekorde. Vor diesem Hintergrund stehen die Chancen gut, dass der Bitcoin am heutigen Handelstag die 100.000-Dollar-Marke knackt. Gleichzeitig hat sich am starken Gesamtbild im Vergleich zum gestrigen Handelstag nichts verändert.Der Bitcoin wird derzeit von vielen Faktoren positiv beeinflusst: Zum hat Gray Gensler seinen Rücktritt für den 20. Januar 2025 angekündigt. Der scheidende SEC-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...