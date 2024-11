© Foto: Symbolbild



Bitcoin kratzt an der 100.000-US-Dollar-Marke, und MicroStrategy schiebt sich in den Fokus wie nie zuvor. Die Aktie dieses "Bitcoin-Pure-Play-Unternehmens" schießt förmlich durch die Decke, dieses Jahr schon um satte 760 Prozent. Aber ist das wirklich ein Selbstläufer? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt einzusteigen - oder steht die nächste Bauchlandung bevor? Lassen Sie uns das mal ganz genau anschauen. Wir klären auf!

MicroStrategy: Vom Software-Business zur Bitcoin-Bank

Man könnte sagen, Michael Saylor, der Chef von MicroStrategy, ist der größte Bitcoin-Fanboy der Welt. 331.200 Bitcoins hat sein Unternehmen mittlerweile gekauft - eine astronomische Menge im Wert von über 32 Milliarden US-Dollar. Finanziert wird das Ganze mit Schulden: Wandelanleihen, die irgendwann entweder zurückgezahlt oder in Aktien umgewandelt werden müssen. Und genau das macht die Aktie so spannend - aber auch so riskant.

Warum? Ganz einfach: MicroStrategy ist mittlerweile fast komplett abhängig vom Bitcoin-Kurs. Steigt Bitcoin, schießt die Aktie wie eine Rakete nach oben. Fällt Bitcoin, zieht das auch die Aktie kräftig mit runter. In diesem Jahr war's ein echter Volltreffer: Während Bitcoin "nur" 130 Prozent zugelegt hat, explodierte MicroStrategy um satte 760 Prozent. Eine unglaubliche Hebelwirkung, die Saylor bewusst in Kauf nimmt.

Doch es gibt einen Haken: Das ursprüngliche Kerngeschäft, nämlich Software, läuft eher schleppend. Im letzten Quartal musste MicroStrategy sogar einen Verlust von 1,72 US-Dollar pro Aktie verbuchen, der Umsatz ging ebenfalls zurück. Klingt nicht gerade nach einer stabilen Basis, oder?

Die Charts sagen: Nach oben ist noch Luft - aber wie lange?

Ein Blick auf die Charts zeigt: Die Aktie von MicroStrategy kennt aktuell nur eine Richtung, und zwar nach oben. Mit einem Kurs von knapp 520 US-Dollar hat sie jüngst ein neues Jahreshoch erreicht. Der Trend ist stark, und wenn Bitcoin die 100.000-US-Dollar-Marke durchbricht, könnten auch bei MicroStrategy schnell die 600 US-Dollar oder mehr drin sein.

Aber Vorsicht: Die Rally sieht schon ziemlich heißgelaufen aus. Die Aktie ist in den letzten Wochen extrem stark gestiegen, und solche Bewegungen ziehen oft kurzfristige Rücksetzer nach sich. Für Neueinsteiger heißt das: Nicht gleich blind hinterherlaufen, sondern auf eine Korrektur warten.

Erschwerend kommt hinzu, dass MicroStrategy an der Börse inzwischen mit knapp 100 Milliarden US-Dollar bewertet wird - ca. dreimal so viel wie der aktuelle Wert ihrer Bitcoin-Bestände. Das zeigt, wie viel Optimismus bereits im Kurs eingepreist ist.

Kaufen, abwarten oder doch lieber die Finger davon lassen?

Jetzt kommt die entscheidende Frage: Ist MicroStrategy wirklich die goldene Gelegenheit, die viele darin sehen? Oder steckt hinter dem Hype mehr heiße Luft, als man denkt?



Pro-Kauf:

Wenn Sie glauben, dass Bitcoin langfristig auf 200.000 US-Dollar oder mehr steigen wird, ist MicroStrategy eine spannende Wette. Die Aktie bietet eine massive Hebelwirkung, die bei steigenden Bitcoin-Kursen unglaubliche Gewinne ermöglichen kann.

Vorsicht ist geboten:

Die Schulden, die MicroStrategy aufgenommen hat, könnten zum Problem werden, wenn der Bitcoin-Preis stark nachgibt. Zudem zahlt man als Anleger einen riesigen Aufschlag: Die Aktie ist extrem teuer im Verhältnis zu den tatsächlichen Werten, die dahinterstehen.

Zu guter Letzt bleibt zu sagen, dass MicroStrategy definitiv nichts für schwache Nerven ist. Die Aktie eignet sich für risikofreudige Anleger, die an den langfristigen Erfolg von Bitcoin glauben - und bereit sind, auch mal einen ordentlichen Verlust einzustecken. Für alle anderen gilt: Vielleicht lieber direkt Bitcoin kaufen, da wissen Sie, woran Sie sind.

Für Abenteurer, die auf den großen Rebound setzen, könnte sich ein Einstieg bei der nächsten Korrektur lohnen. Aber denken Sie daran: So schnell, wie MicroStrategy steigen kann, geht es auch wieder nach unten. Der Hebel wirkt eben in beide Richtungen!

Unseres Erachtens nach ist das Risiko für einen Kauf zu groß und aktuell ein Verkauf die bessere Wahl.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

