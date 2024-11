Nach Darstellung von SMC-Research wird Pyramid im laufenden Jahr die ursprünglichen Erwartungen verfehlen, ein akquirierter Großauftrag sichert aber schon einen starken Jahresauftakt 2025. SMC-Analyst Holger Steffen sieht darauf aufbauend gute Chancen für eine weitere Expansion, bleibt aber bei seinem Urteil "Hold", bis es dafür noch konkretere Signale gibt.

Im laufenden Jahr werde Pyramid laut SMC-Research mit einem voraussichtlichen Umsatz von 70 bis 73 Mio. Euro und einem EBITDA von 3,8 bis 4,2 Mio. Euro die ursprünglichen Erwartungen verfehlen, was vor allem an einem schwachen Absatz von Faytech-Produkten liege. Das Unternehmen habe aber eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die einen Turnaround in diesem Bereich im nächsten Jahr wahrscheinlich machen. In den anderen beiden Produktsegmenten seien die Aussichten ohnehin gut: Während der moderate Aufwärtstrend bei Polytouch-Terminals auch 2025 fortgesetzt werden solle, erfreuen sich Industrie-Server und -PCs der Marke AKHET einer regen Nachfrage, die im laufenden Jahr von der Akquise eines der größten Aufträge der Firmengeschichte gekrönt worden sei. Dessen Auslieferung werde aller Voraussicht nach für ein starkes Auftaktquartal 2025 sorgen, aber auch insgesamt sollen der Konzernumsatz und das EBITDA im nächsten Jahr zulegen.

Die Analysten haben den Eindruck, dass an den richtigen Stellschrauben gedreht werde, um den Konzern auf einen nachhaltigen Erfolgspfad zu führen. Insbesondere eine konzerneinheitliche Systematisierung des Geschäfts und ein deutlicher Ausbau des Vertriebs seien dafür Schlüsselbausteine, die sich bereits in der Umsetzung befinden. Damit sehen die Analysten eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das von ihnen - durchaus noch vorsichtig modellierte - Expansionsszenario (mit einer CAGR24/31 von 7,6 Prozent und einer Ziel-EBITDA-Marge von 9 Prozent) eintrete. Damit einhergehend sehen die Analysten das Kursziel, trotz einer etwas vorsichtiger ausgefallenen Schätzung der künftigen Margenentwicklung, mit 1,90 Euro unverändert weit oberhalb des aktuellen Kurses.

Trotzdem bleibe ihr Urteil weiterhin "Hold", bis sich eine auch über das erste Quartal 2025 hinaus reichende hohe Dynamik konkret abzeichne und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass der Wachstumsschub nachhaltig ausfalle.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.11.2024 um 10:00 Uhr)

