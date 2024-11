© Foto: Jacquelyn Martin/AP - dpa-Bildfunk

Donald Trump hatte geschworen, Gensler zu feuern, wenn er wieder Präsident wird. Nun hat der Chef der US-Börsenaufsicht bekanntgegeben, dass er am Tag der Amtseinführung des designierten Präsidenten zurücktreten will. Am Donnerstag kündigte der Vorsitzende der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler auf X an, dass er am 20. Januar, dem Tag der Amtseinführung des designierten Präsidenten Trump, von seinem Amt zurücktreten werde, womit eine turbulente Amtszeit der obersten Regulierungsbehörde zu Ende geht. Gensler ist ein scharfer Kritiker der angeblichen Nichteinhaltung von Vorschriften und riskanten Praktiken im Sektor für digitale Vermögenswerte, der …