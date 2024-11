Die Freenet-Aktie zeigt sich in der aktuellen Handelssession robust mit einem Kursanstieg auf 28,70 EUR, was einem Plus von 0,6 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 22,78 EUR, von dem sich die Aktie mittlerweile um beeindruckende 25,99 Prozent entfernt hat. Die jüngsten Quartalsergebnisse unterstreichen diese positive Tendenz: Im dritten Quartal 2024 konnte der Konzern seinen Gewinn je Aktie auf 0,60 EUR steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,53 EUR entspricht.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Aussichten für Aktionäre bleiben weiterhin vielversprechend. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Marktbeobachter mit einer Erhöhung der Dividende auf 1,86 EUR je Aktie, nach 1,77 EUR im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 32,16 EUR, was weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie suggeriert. Die nächsten Finanzergebnisse werden für Ende Februar 2025 erwartet.

