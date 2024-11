Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 25.11.2024- (Nr. 443) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), September 2024- (Nr. 444) Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen, Jahr 2024Dienstag, 26.11.2024- (Nr. N058) Verkehrsunfälle von Seniorinnen und Senioren, Jahr 2023- (Nr. 48) Zahl der Woche: Importe und Exporte von Feuerwerkskörpern, 1. Quartal 2019 - 3. Quartal 2024Mittwoch, 27.11.2024- (Nr. 445) Integrierte Schulden der kommunalen Haushalte, Stand: 31.12.2023Donnerstag, 28.11.2024- (Nr. 446) Onlinekäufe privater Haushalte in Deutschland, Jahr 2024- (Nr. 447) Studierende (vorläufige Ergebnisse), Wintersemester 2024/2025- (Nr. 448) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, November 2024 (im Laufe des Tages)Freitag, 29.11.2024- (Nr. 449) Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung), 3. Quartal 2024- (Nr. 450) Außenhandelspreise, Oktober 2024- (Nr. 451) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Oktober 2024- (Nr. 452) Umsatz im Einzelhandel, Oktober 2024(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden, www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5914446