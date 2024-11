CTS Eventim meldete für das 3. Quartal 2024 gemischte Zahlen. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 13 % auf 825 Mio. EUR und übertrafen damit die Konsensschätzungen um 6 %. Das organische Wachstum sowie zusätzliche Beiträge aus der jüngst übernommenen See Tickets stützten das Umsatzwachstum. Allerdings hielt der Kostendruck an, und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration der Live-Entertainment-Aktivitäten von See Tickets belasteten die Profitabilität. Infolgedessen sank das bereinigte EBITDA um 8 % im Jahresvergleich auf 121 Mio. EUR (19 % unter den Konsensschätzungen), und die Marge verringerte sich um 3,4 Prozentpunkte auf 14,6 % im Quartal. Trotzdem zeigt sich das Management zuversichtlich, im 4. Quartal eine robuste Entwicklung zu verzeichnen, und bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2024, in dem ein deutlicher Anstieg des bereinigten EBITDA im Jahresvergleich erwartet wird. Die Analysten von mwb research schätzen CTS für seine dominante Marktposition im europäischen Ticketing- und Live-Entertainment-Markt, seine vielversprechenden Partnerschaften (darunter für Ticketing-Dienstleistungen bei den Olympischen Winterspielen 2026 sowie den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen 2028) und seine strategischen Akquisitionen. Allerdings sind die Analysten der Ansicht, dass diese positiven Aspekte bereits im Aktienkurs eingepreist sind. Sie bestätigen ihr Kursziel von 90,00 EUR und halten an ihrer Bewertung mit "HALTEN" fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CTS%20Eventim%20AG%20&%20Co%20KGaA