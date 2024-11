Die All for One Group SE hat ein bemerkenswertes Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das vom 25. November 2024 bis zum 3. März 2025 laufen wird. Der Vorstand des Unternehmens plant, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zu 100.000 eigene Aktien zurückzukaufen, was etwa zwei Prozent des aktuellen Grundkapitals entspricht. Für dieses Vorhaben wurde ein maximales Budget von 7 Millionen Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) festgelegt. Die Durchführung erfolgt ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handel.

Regelkonforme Umsetzung

Die technische Abwicklung des Rückkaufprogramms wurde einem Kreditinstitut übertragen, das die Transaktionen innerhalb festgelegter Preisgrenzen durchführen wird. Dabei orientiert sich der Aktienerwerb an den strengen Vorgaben der EU-Marktmissbrauchsverordnung. Pro Handelstag dürfen maximal 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Aktienhandelsvolumens erworben werden. Die Gesellschaft behält sich vor, das Programm bei Bedarf zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden.

Anzeige

All for One Group -Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue All for One Group -Analyse vom 22. November liefert die Antwort:

Die neusten All for One Group -Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für All for One Group -Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

All for One Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...