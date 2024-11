Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während der Zinssenkungszyklus eigentlich ein relativ positives Umfeld für die Renten bietet, entwickelt sich vor allem die (Fiskal-)Politik zu einem kritischen Faktor für Staatsanleihen, so die Analysten der Helaba.Trotz rückläufiger Inflation und Leitzinswende würde die Bilanz für Bundesanleihen 2024 eher durchwachsen ausfallen. Immerhin könnten die Verluste des ersten Halbjahres in der zweiten Jahreshälfte weitgehend wieder aufgeholt worden sein. Insgesamt hätten kurze Laufzeiten dabei deutlich besser abgeschnitten als längere. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen habe sich möglicherweise in einer Spanne von 2,0% bis 2,7% bewegt; im Vorjahr habe sie bei rund einem Prozentpunkt gelegen, und im Krisenjahr 2022 sogar bei etwa zweieinhalb Prozentpunkten. ...

