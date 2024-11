München (www.anleihencheck.de) - Die One Square Advisory Services S.à.r.l. ("One Square") in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der EUR 12 Millionen, 9% Strenesse AG Unternehmensanleihe 2013/17 (ISIN DE000A1TM7E4/ WKN A1TM7E) informiert, dass zum Stichtag 28.11.2024 die Quotenzahlung des Insolvenzverwalters in Höhe von 8,255% der angemeldeten Forderungen auf Zins- und Nominalbetrag über das Clearstream-System an die Anleihegläubiger ausgeschüttet wird. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

