Sonntag, 22. Dezember 2024, 8.35 Uhr1, 2 oder 3Quizzen & Wissen mit EltonElton unter SpannungVorsicht, Spannung! Hochspannung! Bei Elton stehen alle unter Spannung: die Kandidaten, der Studiogast und Elton. Auch bei den Fragen liegt Spannung in der Luft.Reporterkind Ben lässt sich in Collenberg von Daniel Goll in die Geheimnisse des Bogenschießens einweihen. Auch das hat mit viel Spannung und immer gleichen Bewegungsabläufen zu tun. Die Oberflächenspannung von Wasser machen sich Insekten zunutze. Aber warum?Studiogast Marcus Weber ist Physiker. Er erklärt den Unterschied zwischen elektrischer und mechanischer Spannung und zeigt, wie man Federn zum Kraftmessen einsetzen kann. Auch in Wolken entstehen unter bestimmten Umständen gewaltige Spannungen. Warum das so ist, müssen die Kandidaten erraten.Diese kommen aus Leipzig/Deutschland, Wieselburg/Österreich und Stockholm/Schweden.Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Rateteams geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder.Bei "1, 2 oder 3" können die Fans zu Hause über HbbTV live mitspielen, und bereits ausgestrahlte Sendungen lassen sich auch online über 12oder3.de oder die ZDFtivi-App beim Videoquiz nachspielen. Wer noch nicht genug hat, kann im Zockerquiz quizzen ohne Ende.Für Vorschulkinder gibt es auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App das Angebot "Moin Piet - Quiz mit Quatsch".